Все 145 человек погибли: как произошла одна из самых страшных авиакатастроф

Эта катастрофа стала самой смертоносной авиакатастрофой в истории постсоветской России.

4 июля 2001 года пассажирский Ту-154М авиакомпании «Владивосток Авиа» выполнял рейс ДД-352 по маршруту Екатеринбург — Иркутск — Владивосток. Самолет с регистрационным номером RA-85845 заходил на посадку в Иркутске, когда экипаж потерял контроль над воздушным судном. Лайнер перешел в сваливание, затем в штопор и рухнул в районе деревни Бурдаковка. Погибли все 145 человек, находившиеся на борту: 136 пассажиров и девять членов экипажа, передает МойГород

Самолет начал терять скорость

Катастрофа произошла на этапе захода на посадку. Согласно материалам расследования, во время третьего разворота скорость самолета оказалась ниже допустимой примерно на 10–15 км/ч.

Автопилот в этот момент работал в режиме выдерживания высоты. Из-за снижения скорости система стала увеличивать угол тангажа, чтобы сохранить заданную высоту. Это, в свою очередь, привело к дальнейшему падению скорости и постепенному увеличению угла атаки.

Ту-154М авиакомпании «Владивосток Авиа», идентичный разбившемуся

В кабине сработала сигнализация системы предупреждения об опасном угле атаки. Экипаж попытался вывести самолет из опасного режима, однако действия пилотов оказались несогласованными.

Ошибки экипажа привели к потере управления

По заключению государственной комиссии, самолет был выведен действиями экипажа на закритические углы атаки. После этого лайнер перешел в режим сваливания и штопора.

В процессе развития аварийной ситуации командир и второй пилот одновременно выполняли действия по управлению самолетом, которые не были должным образом согласованы. В результате управление стало еще более сложным.

Расследование отдельно отметило нарушение взаимодействия между членами экипажа и отсутствие должного контроля за основными параметрами полета во время захода на посадку.

Именно ошибки экипажа, а не отказ двигателей или погодные условия, были официально названы причиной катастрофы. При этом сразу после трагедии появлялась версия об отказе всех трех двигателей, однако последующее расследование ее не подтвердило.

Последствия катастрофы

Последние секунды

Ситуация развивалась стремительно. После предупреждения об опасном увеличении угла атаки экипаж начал предпринимать действия для выхода из режима. Однако сочетание низкой скорости, увеличивающегося крена и неправильных управляющих действий привело к дальнейшей потере управляемости.

В итоге самолет сорвался в штопор и столкнулся с землей недалеко от Бурдаковки, примерно в 20 километрах от аэропорта Иркутска. После падения произошло возгорание, самолет был практически полностью разрушен.

На борту находились 136 пассажиров, среди них шестеро детей, и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Катастрофа выявила системные проблемы

Расследование не ограничилось действиями конкретного экипажа. В материалах Минтранса отмечались серьезные недостатки в организации летной работы авиакомпании и недостаточный контроль со стороны органов воздушного транспорта. Комиссия указывала, что нарушения, связанные с выдерживанием скорости, крена и параметров снижения, и ранее выявлялись при проверках авиапредприятий.

Таким образом, трагедия рейса ДД-352 стала не только историей об ошибках нескольких человек в кабине. Она показала, насколько опасным может стать сочетание недостаточного взаимодействия экипажа, потери контроля над параметрами полета и проблем в системе подготовки и контроля за безопасностью полетов.

4 июля 2001 года рейс ДД-352 должен был продолжить путь из Иркутска во Владивосток. До конечного пункта он так и не добрался. Погибли все 145 человек на борту.