Когда и какие участки дорог планируют отремонтировать в Атырау

Аким Атырауской области Болат Акчулаков объехал объекты строительства и ремонта автомобильных дорог в областном центре. Глава региона ознакомился с текущим состоянием дел на нескольких участках и дал подрядным организациям конкретные поручения по ускорению темпов работ и строгому соблюдению установленных графиков, сообщили на странице акимата Атырауской области.

Реконструкция улицы Жастар и улицы Бегильдинова

На участке реконструкции дороги по улице Жастар (в районе рынка "Коктем") глава региона обсудил с подрядчиками проблемные вопросы, влияющие на сроки сдачи объекта. Было поручено оперативно завершить гильзование инженерных сетей, форсировать замену грунта и трамбовку, а следом приступить к укладке асфальтового покрытия. Как пояснили представители подрядной организации, сроки открытия движения на данном участке сместились в связи с задержкой поставки стабилизатора битума. Открыть движение планируется в двадцатых числах августа.

На улице Бегильдинова, где масштабная реконструкция охватывает отрезок протяжённостью 1,6 километра, Болат Акчулаков потребовал существенно нарастить число рабочих бригад и задействованной техники. Полное завершение строительных мероприятий на этом объекте намечено на конец октября.

Работы на улице Абая и разъяснение ситуации с озеленением

В ходе инспекции среднего ремонта улицы Абая аким области поставил задачу закончить все запланированные работы до 31 августа, обеспечив при этом жесткий и непрерывный контроль качества. В частности, асфальтирование пространства перед драматическим театром имени М. Утемисова должно завершиться до 21 августа.

Отдельное внимание в ходе поездки было уделено резонансному вопросу, активно обсуждавшемуся в СМИ и социальных сетях, - информации о так называемом "бетонировании деревьев". Подрядчики разъяснили, что строительный раствор применялся исключительно для надежной фиксации бортовых камней, а зафиксированные наплывы смеси образовались в процессе технологического процесса. На сегодняшний день все замечания устранили.

Ремонт улицы Махамбета и планы на сезон

На улице Махамбета аким проинспектировал средний ремонт дорожного полотна протяжённостью 1,4 километра. По данным представителя подрядной организации Жаксыбека Калниязова, нижний слой покрытия уже устроен. В настоящее время его прочностные характеристики и качество проверяются профильной лабораторией Национального центра качества дорожных активов, после чего специалисты приступят к укладке финального верхнего слоя. Запустить движение на 600-метровом отрезке планируется уже 17 августа.

Подводя итоги инспекционной поездки, Болат Акчулаков особо подчеркнул, что дорожная инфраструктура должна развиваться без срывов сроков. Каждый день строительного сезона необходимо использовать максимально эффективно, а все объекты находятся на его личном контроле.