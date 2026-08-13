В ЗКО построят газовый завод и мост через Урал: Токаеву доложили о развитии региона

В Западно-Казахстанской области готовятся к запуску нескольких масштабных инфраструктурных проектов. На Карачаганаке начнут строить газоперерабатывающий завод, в Уральске возведут новый мост через реку Урал, а коммунальные службы региона массово обновляют сети, не ремонтировавшиеся с советских времен.

О ключевых проектах региону президенту Касым-Жомарту Токаеву доложил аким Западно-Казахстанской области. Главным экономическим драйвером станет новый газоперерабатывающий завод на Карачаганакском месторождении. Предприятие сможет перерабатывать до 5 миллиардов кубометров газа в год.

Параллельно в Уральске решают давнюю транспортную проблему. До конца года в городе официально стартует строительство нового моста через реку Урал, который должен разгрузить ключевые автодороги.

Конец коммунального износа

Масштабные изменения затронули и повседневную жизнь горожан. В Уральске уже модернизировали и запустили шесть канализационных насосных станций, которые работали без ремонта последние 60 лет. Еще две станции сдадут в эксплуатацию до конца года.

Реконструкция двух тепломагистралей стоимостью 11,2 млрд тенге позволила вернуть стабильное тепло в дома 60 тысяч жителей. Кроме того, ремонт семи тысяч километров электросетей снизил уровень их критического износа с 82 до 75,4%.

Масштабный ремонт дорог и вокзалов

Инфраструктурный рывок затронул и транспортную логистику. За последние три года в ЗКО отремонтировали свыше 1,5 тысячи километров автодорог и запустили четыре обновленных железнодорожных вокзала.

Сейчас строители продолжают модернизацию ключевого приграничного пункта пропуска «Сырым» на границе с Россией. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил властям региона ускорить обновление ЖКХ и сосредоточиться на повышении качества жизни населения.