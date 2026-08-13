Убийство Нурай Серикбай: обвиняемого приговорили к пожизненному сроку

Специализированный суд Шымкента вынес приговор по громкому делу, за которым несколько месяцев следила страна. 28-летнего Шерхана Аймахана признали виновным в зверском убийстве 21-летней Нурай Серикбай и приговорили к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание осужденный будет в учреждении чрезвычайной безопасности.

Суд признал его виновным сразу по трем статьям: за убийство с особой жестокостью, системное преследование (сталкинг) и насильственное принуждение к браку.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших. Вместо 10 млрд тенге моральной компенсации, которую запросила семья погибшей девушки, подсудимый должен выплатить 25 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда и 5 миллионов тенге за услуги адвоката.

Напомним, трагедия произошла 11 января в Шымкенте. Аймахан несколько дней поджидал девушку возле ее дома, после чего напал на нее прямо на улице и нанес 35 ножевых ранений. Смерть наступила на месте от обильной кровопотери. Расследование показало, что расправе предшествовала длительная травля. Мужчина месяцами преследовал Нурай, вынуждая ее менять номера телефонов и скрываться в Алматы, а ранее насильно вывез её в Шымкент для принудительного брака. В ходе процесса подсудимый пытался убедить суд, что пришел лишь «попрощаться и вернуть кольцо», а сам момент нападения якобы забыл из-за эмоционального всплеска. Однако комплексная психиатрическая экспертиза полностью опровергла версию об аффекте. Специалисты подтвердили: Аймахан действовал осознанно и отдавал себе отчет в происходящем. Также суд отклонил попытки защиты представить приезд девушки в Шымкент «добровольным». Обвинение доказало, что видеозаписи с извинениями и согласием Нурай записывала под давлением и угрозами.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.