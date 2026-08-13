От семейных скандалов до метлы: за что чаще всего отправляют на принудительные работы в Уральске

Осенью 2025 года в Казахстане начала действовать норма, позволяющая заменять административные штрафы обязательными общественными работами. Спустя время департамент полиции Западно-Казахстанской области подвел первые итоги нововведения. В департменте полиции ЗКО сообщили, статистика показывает, что мера оказалась востребованной, хотя не обошлось и без нарушителей дисциплины.
Главные цифры и статистика
Новая норма вступила в силу 1 сентября 2025 года. За прошедший период суды ЗКО активно применяли этот вид взыскания:
- 330 человек всего привлечено к обязательным общественным работам с момента внедрения нормы;
- 208 человек из них направлены на отработку с начала 2026 года;
- 210 постановлений суда на сегодняшний день уже полностью исполнены;
- 300 мужчин и 25 женщин отбывали или отбывают наказание.
За какие нарушения отправляют мести улицы?
В департменте отметили, что чаще всего обязательные общественные работы назначаются судом за семейно-бытовые конфликты и мелкое хулиганство. В антирейтинг правонарушений вошли:
- Ст. 73 КоАП РК (противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений) — 91 человек;
- Ст. 434 КоАП РК (мелкое хулиганство) — 12 человек;
- Ст. 434-2 КоАП РК (загрязнение мест общего пользования) — 11 человек;
- Ст. 440 ч. 3 КоАП РК (повторное появление в общественном месте в состоянии опьянения либо распитие алкоголя) — 4 человека.
Виды и конкретные места выполнения общественных работ определяются местными исполнительными органами.
Что грозит за уклонение от работ?
Избежать наказания не получится: попытки проигнорировать решение суда строго пресекаются. По состоянию на 9 июля 2026 года:
- В территориальные отделы полиции поступило 31 уведомление от местных исполнительных органов об уклонении от работ;
- Из них 20 материалов уже исполнены, а 11 находятся на рассмотрении.
За уклонение от исполнения судебного постановления нарушители привлекаются к ответственности по ст. 669 КоАП РК. Из 20 человек, привлеченных по этой статье:
- 13 человек получили административный арест;
- 5 человек подверглись административному штрафу;
- 1 правонарушителю общественные работы были назначены повторно;
- 1 материал был прекращен судом.