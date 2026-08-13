Служебные собаки-ветераны ищут хозяев: их продают от 900 тенге

Служебных собак, которые, вероятно, работали в Пограничной службе, продают на торгах. Их цена варьируется в районе тысячи тенге за одно животное, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

На портале электронных торгов выставили лоты с 7 служебными собаками. Вот, к примеру, немецкая овчарка Матео. Её продают за 935 тенге на торгах на понижение цены. Ей 10 лет. Владеет ею департамент Пограничной службы КНБ по Павлодарской области.

А на балансе департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области есть 6 собак. Их тоже выставили на торги. Зовут их Майк, Майло, Миг, Мэл, Мансур, Маис. Они восточно-европейские и немецкие овчарки. Цена за всех них – 11 552 тенге. Торги будут 18 августа на повышение цены. Продает животных предприятие "Казспецэкспорт" при Министерстве обороны.

В "Казспецэкспорте" в предыдущие продажи животных объяснили, что служебные собаки – государственное имущество, поэтому кинологи не могут просто забрать их домой после завершения службы.

Собаки, выставленные на торги, уже достигли 9–10 лет и больше не могут работать. По словам предприятия, без возможности передачи новым владельцам их пришлось бы усыпить.

Низкая цена на торгах объясняется тем, что собаки уже отслужили и считаются выработавшими свой ресурс. Перед продажей их стоимость официально оценивают.

При этом в "Казспецэкспорте" подчеркнули: главная цель – найти собакам хозяев, с которыми они смогут дожить свой век. Чаще всего животных выкупают их бывшие кинологи и ветеринары.

В предприятии добавили, что сами пограничники заранее интересовались датами аукциона, поскольку хотели забрать своих служебных собак.

"Сами пограничники КНБ нам названивали и спрашивали: "Когда торги будут?" Эти собаки для них как дети родные. Теперь они их купили, ходят довольные, что наконец могут забрать их домой. Мы выступали за то, чтобы собаки остались живы. Представьте, если бы 50-60 животных просто усыпили. Других способов содержать их бесплатно нет и быть не может, ведь на смену приходят новые, молодые собаки, а старые выводятся из штата", – рассказали в предприятии.

Бесплатно передать собак сотрудникам нельзя – это означало бы незаконное присвоение государственного имущества. Поэтому торги стали единственным законным способом забрать питомцев домой.