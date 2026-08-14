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Происшествия Социум

В Уральске участковый спас 4-летнего ребенка, сидевшего на подоконнике пятого этажа

В Уральске сотрудник полиции предотвратил трагедию, вовремя заметив маленького ребенка в открытом окне на пятом этаже.
Арайлым Усербаева
В Уральске участковый спас 4-летнего ребенка, сидевшего на подоконнике пятого этажа
Изображение сгенерировано ИИ

Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов по улице Жангир хана. Жители дома позвонили участковому инспектору и сообщили, что на подоконнике открытого окна пятого этажа сидит ребенок примерно 3–4 лет.

На место происшествия прибыл участковый инспектор Чаганского отдела полиции, капитан полиции Убиш Гайсин. Увидев малыша, полицейский снял ребенка с окна.

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Как выяснилось, мать ушла из дома по делам, оставив малыша со старшим 14-летним братом. Пока старший брат спал, ребенок забрался на подоконник открытого окна пятого этажа и смотрел на улицу. После случившегося с родителями провели профилактическую беседу и напомнили о правилах безопасности. 

Напомним, аналогичная ситуация произошла недавно и в Актау. Малыш забрался на карниз 10-го этажа. Его спасли прибывшие на место стражи порядка. 

Полиция напоминает: Не оставляйте маленьких детей без присмотра и уделяйте особое внимание безопасности окон в многоэтажных домах. Открытое окно представляет огромную опасность для ребенка. Ответственное отношение к безопасности детей - главная обязанность родителей.

участковый окно

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