Самолет выкатился за пределы полосы и загорелся: погибли 125 человек

Это крушение пассажирского самолета было одним из крупнейших в российской истории по количеству погибших.

Жители Иркутской области вспоминают авиакатастрофу, которая произошла в аэропорту Иркутска 9 июля 2006 года. 20 лет назад в результате неудачной посадки аэробуса А-310 погибли 125 человек. Вспоминает хронику трагедии вместе с коллегами из IRCITY.RU, передает МойГород

Аэробус

Аэробус А-310 авиакомпании «Сибирь» покинул Домодедово в ночь на 9 июля — вплоть до самого Иркутска полет проходил штатно. Самолет был французского производства, запущен в небо в 1987 году. В 1996 году его приобрел «Аэрофлот», в 2004-м — «Сибирь».

Позже сообщалось, что последнюю «тяжелую» форму техобслуживания C-check, которая обычно проводится раз в 15 месяцев, аэробус успешно прошел 12 июля 2005 года во Франкфурте-на-Майне. До следующей у лайнера оставалось еще 88 дней.

Экипаж

Командиром судна был 45-летний пилот Сергей Шибанов. Ранее он летал на Ан-2, Ан-12, Ту-154, «Боинг-757», А-310 — его налет без аварий составлял 10230 часов. В 1982 году он окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации.

Вторым пилотом был 48-летний Владимир Черных — он окончил Кировоградское высшее летное училище гражданской авиации в 1983 году. Его налет составлял 9770 часов.

Крушение

Утром в Иркутске моросил дождь, в 7:42 судно заходило на посадку — приземлилось и даже коснулось колесами мокрой взлетной полосы. Однако затем самолет на скорости накренился, «бетонка» кончилась, уже на грунте его развернуло вправо. Позже уцелевшие пассажиры рассказывали, что чувствовали, как несутся на огромной скорости по полю — при этом пилоты как будто и не собирались начинать торможение.

Источник: ГУ МЧС России по Иркутской области via IRCITY.RU

Самолет поначалу снес бетонное ограждение, а потом врезался в автосервис и гаражи в 280 метрах от взлетно-посадочной полосы.

Пассажиры почувствовали сильный толчок. Ремни безопасности такого мощного рывка не выдержали и лопнули — все 195 пассажиров попадали вперед. Кабина пилотов буквально сложилась в гармошку. Затем самолет загорелся в средней части.

Операция по спасению

Диспетчер иркутского аэропорта отправила сообщение о катастрофе в поисково-спасательную команду аэропорта и в службу спасения 01 в 7:47. К месту тут же направили дежурную смену и пожарные подразделения Иркутска, аварийно-спасательную службу.

Источник: ГУ МЧС России по Иркутской области via IRCITY.RU

Тем временем бортпроводница Виктория Зильберштейн смогла спасти около двух десятков пассажиров — она вовремя открыла аварийный люк и часть людей покинула самолет до взрыва, прыгая с крыла, с высоты трех метров, на землю.

«Я тогда молилась: „Господи, только бы не заклинило!“ Нас постоянно учат, что во время таких ЧП главное — сделать в самолете дыру и спасти пассажиров. Повезло. Люк открылся», — рассказывала потом в СМИ Виктория.

Других спасал бортпроводник Андрей Дьяконов — он вытаскивал людей из люка в хвостовой части самолета людей, однако сам покинуть горящий борт не успел. Жизнью Андрею Дьяконову обязаны не меньше 30 пассажиров — скольких именно он спас, точно установить уже не удастся за давностью лет.

В 7:50 у самолета уже сильно горели носовая и центральная части фюзеляжа, пожарные в это время тушили топливо, разлившееся по земле. С правого борта к заднему аварийному люку подставили лестницу для эвакуации людей. Всего удалось вывести 49 пассажиров.

Поисковая операция

Вскоре под лайнером топливо горело уже на площади около 250 квадратных метров, затем по очереди рванули баки самолета, отлетел хвост. В 8:20 спасательная операция уже превратилась в поисковую — людей пытались вытащить из-под завалов. В 9 утра объявили режим ЧС, так как с организацией тушения пожара у местных служб возникли проблемы, и самолет в итоге выгорел до тла.

Источник: ГУ МЧС России по Иркутской области via IRCITY.RU

В иркутские больницы начали поступать пострадавшие — к 10 утра привезли 34 человека. В основном у людей фиксировали отравление угарным газом, ожоги, переломы и черепно-мозговые травмы.

Под обломками нашли тела 122 людей. В общей сложности количество жертв составило 125 человек.

Источник: ГУ МЧС России по Иркутской области via IRCITY.RU

Причины катастрофы

В самолете нашли два черных ящика. Крушение аэробуса А-310 расследовал Межгосударственный авиационный комитет — в результате проверки оказалось, что к авиакатастрофе привела ошибка экипажа. С такой версией близкие погибших пилотов и руководство авиакомпании не согласились.

Затем региональное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта — расследованием занимались несколько лет и официально окончили его только в 2010-м.

Впрочем, вердикт не изменился: «непосредственной причиной авиационной катастрофы явилось столкновение воздушного судна с наземным препятствием вследствие увеличения режима прямой тяги левого двигателя, произошедшего в результате непроизвольных ошибочных действий экипажа воздушного судна».