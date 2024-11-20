Урны с прахом и стены скорби: как будут работать крематории в Казахстане

Министерство здравоохранения Казахстана предложило внести изменения в «Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам похоронного назначения» в связи с предстоящим появлением крематориев и колумбариев.

Министерство здравоохранения Казахстана предложило внести изменения в «Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам похоронного назначения» в связи с предстоящим появлением крематориев и колумбариев. В частности, ведомство внесло поправки, регулирующие санитарные и эпидемиологические нормы для крематориев, колумбариев, похоронных бюро и магазинов, предоставляющих услуги похоронного обслуживания. Проект опубликован на портале «Открытые НПА», его обсуждение продлится до 2 декабря.

- Деятельность крематориев и колумбариев будет осуществляться в целях оказания ритуальных услуг по кремации умерших в соответствии с волеизъявлением покойного и при согласии родственников (наличии заявлений от них), вероисповеданием, обычаями и традициями, не противоречащими санитарным, природоохранным, градостроительным и иным правилам и нормам, - говорится в тексте проекта.

Так, в поправках даются определения новых типов организаций, предоставляющих услуги по захоронению:

Похоронное бюро - это отрасль хозяйства или ее субъекта, включающая в себя деятельность по оказанию ритуальных, юридических, производственных, обрядовых и иных сопутствующих услуг, связанных с созданием и эксплуатацией объектов похоронного назначения, а также организацией и проведением похорон и кремаций.

Крематорий – технологический комплекс, оборудованный печью для кремации (сжигания) умерших людей;

Колумбарий - хранилище урн с прахом (пеплом) умерших, после их кремации;

Колумбарная ниша – ячейка в колумбарии, в которую устанавливается погребальная урна.

Кроме того, определены требования к крематориям и колумбариям.

Размещение колумбариев и стен скорби

Колумбарии и стены скорби, предназначенные для захоронения урн с прахом умерших, должны располагаться исключительно на специально отведенных для этих целей участках земли. Это правило помогает соблюдать порядок и устраивать захоронения таким образом, чтобы они не нарушали общественные и экологические нормы.

Допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами территорий кладбищ, однако такие участки должны быть обособленными и находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых зданий. Этот стандарт необходим для обеспечения спокойствия жителей и предотвращения возможных негативных воздействий на окружающую среду.

Захоронение праха

Захоронение праха, полученного в результате кремации, возможно как в колумбариях, так и в традиционных могилах. Это даёт возможность выбора для близких умерших, учитывая их предпочтения и религиозные традиции.

Структура крематориев и колумбариев

Крематории и колумбарии должны включать несколько функциональных помещений, каждое из которых выполняет свою задачу. Среди них можно выделить: помещения для приема умерших — это вестибюль и тамбур, холодильные камеры, а также комнаты для временного хранения тел до момента кремации. Помещения для кремации — непосредственно сами кремационные печи, где проводится процесс кремации.

Количество кремационных печей в крематориях определяется в зависимости от количества проводимых траурных обрядов и уровня смертности населения в регионе. Ожидаемая пропускная способность крематория рассчитывается из расчета одной кремации в час, что помогает поддерживать регулярность и бесперебойность работы учреждения.

Требования к персоналу

Лица, работающие с процессом кремации, должны быть привиты от инфекционных заболеваний, таких как столбняк и сибирская язва, поскольку работа с умершими требует особых санитарных условий и повышенных мер безопасности. Персонал должен использовать средства индивидуальной защиты, включая специализированную одежду и обувь, что способствует минимизации рисков для их здоровья.

Напомним, ранее сообщалось, что крематорий в Алматы достроят до конца 2021 года. В 2020 году введено в экcплуатацию патологоанатомическое бюро, южнее ТЭЦ-2. Объект является филиалом, функциональное назначение которого - для утилизации биологических и медицинских отходов. Для монтажа оборудования приехали специалисты из Чехии. В марте 2022 года в акимате рассказали, что на строительство крематория при патологоанатомическом бюро, который будет располагаться восточнее ТЭЦ-2, выделено 1 527 670 000 тенге. Из них 1 212 866 000 выделено из республиканского бюджета, еще 314 806 000 тенге – из местного. В мае того же года было сообщено о строительстве крематория в Астане.