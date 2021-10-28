Ранее сообщалось, что проект сдадут в сентябре, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Руководитель управления комфортной городской среды Алматы Сапар Нурашев сообщил, что сейчас проходят пусконаладочные работы.

- В 2020 году мы ввели в экcплуатацию патологоанатомическое бюро, это южнее ТЭЦ-2. Этот объект является филиалом, функциональное назначение которого - для утилизации биологических и медицинских отходов. Данный объект будет завершён до конца текущего года. Сейчас строительные работы практически завершены, идут пусконаладочные работы и монтаж оборудования, - рассказал Нурашев в ходе брифинга в РСК.

Для монтажа оборудования приехали специалисты из Чехии.

В апреле этого года Нурашев говорил, что в период пандемии образовалось большое количество особо опасных медицинских отходов: маски, противочумные костюмы, инструменты для взятия ПЦР-тестов. Именно для этого и было решено построить объект, который также будет использоваться для кремации тел умерших. Сдать в эксплуатацию его планировали в сентябре этого года.

