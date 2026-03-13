Казахстанский спортсмен Ербол Хамитов завоевал золотую медаль на зимних Паралимпийских играх-2026 в Италии. Победа позволила сборной Казахстана улучшить позиции в медальном зачёте соревнований.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете РК, Хамитов поднялся на высшую ступень пьедестала в пара биатлоне. Казахстанец выиграл гонку преследования на дистанции 4,5 километра (сидя).

Спортсмен уверенно прошёл дистанцию и точно отработал на огневых рубежах. Паралимпийским чемпионом он стал впервые.

Ранее на этих Играх Ербол Хамитов также завоевал бронзовую медаль в пара лыжных гонках, принеся Казахстану первую награду Паралимпиады-2026.

После победы Хамитова в активе сборной Казахстана стало две медали — золотая и бронзовая. Это позволило национальной команде подняться на 17-е место в медальном зачёте.

Зимние Паралимпийские игры-2026 проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо и продлятся до 15 марта. Казахстанские спортсмены выступают в пара биатлоне и пара лыжных гонках.