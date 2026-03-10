Казахстанский спортсмен Ербол Хамитов стал бронзовым призёром лыжной гонки (сидя).

Казахстанский спортсмен Ербол Хамитов принёс стране первую медаль на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете РК.

Хамитов завоевал бронзовую награду в лыжных гонках (сидя), показав результат 2 минуты 29,9 секунды.

Золотую медаль выиграл представитель Китая Цзысюй Лю, преодолевший дистанцию за 2:28,9, а серебряным призером стал бразильский спортсмен Кристиан Вестемайер с результатом 2:29,6.

Отметим, что XIV зимние Паралимпийские игры проходят с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). На соревнованиях разыгрываются 79 комплектов медалей, за которые борются более 600 спортсменов.

В состав национальной сборной Казахстана на Паралимпиаде вошли Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев, Юрий Березин, Анна Грачева, Нурлан Алимулы и Владислав Кобаль.