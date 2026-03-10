Девочка находилась за границей без надлежащего ухода со стороны законных представителей.

В Казахстан вернули семилетнюю гражданку страны, которая находилась в Грузии без надлежащего ухода со стороны законных представителей. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РК.

Работа по организации передачи ребёнка заняла около полугода. На протяжении этого времени специалисты решали необходимые юридические и организационные вопросы.

— Несовершеннолетняя находилась на территории иностранного государства без надлежащего ухода и присмотра со стороны законных представителей, её временно помещали в специализированное учреждение. Сейчас девочка находится в безопасных условиях, ей оказывают необходимую психологическую помощь, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что сейчас рассматривается вопрос о передаче ребёнка родственникам с учётом её интересов.

При этом в ведомстве не раскрывают, как именно девочка оказалась за границей и по какой причине её забрали у родных.