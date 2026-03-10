Весенние каникулы в 2026 году продлятся 11 дней — с 19 по 29 марта включительно.

В школах Казахстана подходит к концу третья учебная четверть, после чего учащихся ждёт один из самых продолжительных перерывов в учебном году.

Весенние каникулы в 2026 году продлятся 11 дней — с 19 по 29 марта включительно. Об этом сообщили в Министерстве просвещения страны. Последний учебный день перед отдыхом — 18 марта, а 30 марта школьники вернутся за парты и начнут четвёртую четверть. Такой перерыв позволит ребятам полностью восстановить силы перед финальным этапом учебного года.

Согласно утверждённому календарю, четвёртая четверть будет короче — около восьми недель. Она завершится 25 мая 2026 года, после чего начнутся летние каникулы.