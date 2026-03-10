В Шымкенте во время футбольного матча между молодёжными командами «Ордабасы» и «Актобе» произошла массовая драка. Информацию, распространившуюся в соцсетях, прокомментировали в пресс-службе футбольного клуба «Актобе».
По данным клуба, инцидент произошёл во время юношеской встречи. В начале второго тайма между игроками началась стычка, которая быстро переросла в массовую драку прямо на поле.
В результате конфликта пострадали футболисты актюбинской команды.
– К сожалению, в результате конфликта двоих игроков «Актобе» доставили в больницу. Один из них получил перелом челюсти, другой – травму подбородка. Первому предстоит операция, – говорится в сообщении.
В футбольном клубе осудили произошедшее и заявили, что рассчитывают на объективное расследование инцидента.
«Актобе» подчеркнул, что насилие на спортивных площадках недопустимо, и выразил надежду, что соответствующие органы разберутся в произошедшем.