Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин с Международным женским днем и поблагодарил их за вклад в развитие страны.

В своем обращении глава государства отметил, что этот праздник символизирует особое уважение и теплое отношение к женщинам. По его словам, именно женщины являются источником вдохновения, красоты и гармонии, а все самое прекрасное в мире традиционно ассоциируется с их образом.

Президент подчеркнул, что на плечах женщин лежит множество забот, в том числе и тех, которые принято считать «неженскими». При этом, несмотря на трудности, они остаются воплощением мудрости, стойкости, ответственности и надежности. Токаев отметил, что женщины обладают удивительной способностью менять жизнь к лучшему и создавать вокруг себя атмосферу мира и созидания.

Глава государства также заявил, что женщины играют ключевую роль в воспитании подрастающего поколения. Именно они формируют мировоззрение детей, прививают им культуру поведения, любовь к Родине, трудолюбие и стремление к знаниям.

Токаев напомнил, что история Казахстана хранит множество легенд о выдающихся женщинах Великой степи, чьи мудрость, героизм и самоотверженность навсегда остались в памяти народа. Сегодняшнее поколение продолжает эту традицию, работая в самых разных сферах — от образования и медицины до бизнеса, науки, искусства, государственных структур и армии.

Президент также отметил, что Казахстан сегодня проходит этап масштабной модернизации. По его словам, ключевыми ценностями проекта Новой Народной Конституции являются независимость, суверенитет, территориальная целостность государства, а также защита интересов и прав граждан. Отдельное внимание в документе уделено укреплению института семьи, защите материнства и детства.

В завершение поздравления глава государства выразил уверенность, что знания, энергия и профессионализм казахстанских женщин будут способствовать построению справедливого и прогрессивного Казахстана.