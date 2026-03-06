Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин страны с наступающим Международным женским днём. Поздравление главы государства опубликовала пресс-служба Акорды.

— От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем!

Этот праздник олицетворяет нежность и тепло, мудрость и красоту.

Женщина – незыблемая опора жизни, истинный источник благополучия. Это аксиома. Сердце женщины, качающей своей рукой и колыбель, и весь мир, – обитель добродетели. Поэтому справедливо утверждение: почитание Женщины – это и есть почитание всего Народа.

Сегодня в Акорде я выражаю искреннюю признательность и благодарность вам и всем женщинам Казахстана.

Наш народ во все времена превозносил матерей, оберегал сестер и с особым уважением относился к дочерям, отводя им самое почетное место. Испокон веков священные ценности нашего народа неразрывно связаны с образом Ана – Матери: «Отан Ана» (Родина-Мать), «Жер Ана» (Мать-Земля), «Ана тілі» (Родной язык). Древняя мудрость гласит: «От предков – завет, от матери – добродетель». Эта традиция, имеющая глубокий смысл, в наше переменчивое и сложное время непременно должна найти свое продолжение.

В этом заключается наш долг перед будущими поколениями. Ведь именно через материнскую заботу и воспитание в сознание детей закладываются наш национальный код, язык, духовность и традиции — сказал президент.