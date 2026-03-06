Международный женский день — отличный повод начать утро по-особенному. Даже простой завтрак может стать маленьким праздником, если приготовить его с заботой. Мы собрали три идеи быстрых завтраков, которые не требуют сложных ингредиентов и займут всего несколько минут.
Омлет с сыром и зеленью
Омлет — один из самых простых и быстрых вариантов завтрака. При этом его можно сделать праздничным, добавив любимые ингредиенты.
Что понадобится:
2–3 яйца
50 г сыра
немного молока
зелень (укроп или петрушка)
соль и перец по вкусу
Яйца взбейте с небольшим количеством молока, добавьте соль и перец. Вылейте смесь на разогретую сковороду. Когда омлет начнёт схватываться, посыпьте его тёртым сыром и зеленью. Готовый омлет можно подать с тостами или свежими овощами.
Сладкие тосты с ягодами
Этот вариант подойдёт для тех, кто любит сладкие завтраки.
Что понадобится:
белый хлеб или батон
1 яйцо
2 столовые ложки молока
сахар или мёд
ягоды или фрукты
Смешайте яйцо с молоком и сахаром. Обмакните ломтики хлеба в смесь и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Подавайте тосты с ягодами, кусочками фруктов или мёдом.
Йогурт с фруктами и орехами
Если хочется лёгкого завтрака, можно приготовить простой фруктовый боул.
Что понадобится:
натуральный йогурт
банан или яблоко
немного орехов
мёд или гранола
В глубокую миску выложите йогурт, добавьте нарезанные фрукты и посыпьте орехами или гранолой. По желанию можно добавить немного мёда. Такой завтрак готовится всего за несколько минут и отлично подойдёт для праздничного утра.