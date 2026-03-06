Даже простой завтрак может создать атмосферу праздника. Главное — внимание и желание порадовать близкого человека.

Международный женский день — отличный повод начать утро по-особенному. Даже простой завтрак может стать маленьким праздником, если приготовить его с заботой. Мы собрали три идеи быстрых завтраков, которые не требуют сложных ингредиентов и займут всего несколько минут.

Омлет с сыром и зеленью

Омлет — один из самых простых и быстрых вариантов завтрака. При этом его можно сделать праздничным, добавив любимые ингредиенты.

Что понадобится:

2–3 яйца

50 г сыра

немного молока

зелень (укроп или петрушка)

соль и перец по вкусу

Яйца взбейте с небольшим количеством молока, добавьте соль и перец. Вылейте смесь на разогретую сковороду. Когда омлет начнёт схватываться, посыпьте его тёртым сыром и зеленью. Готовый омлет можно подать с тостами или свежими овощами.

Сладкие тосты с ягодами

Этот вариант подойдёт для тех, кто любит сладкие завтраки.

Что понадобится:

белый хлеб или батон

1 яйцо

2 столовые ложки молока

сахар или мёд

ягоды или фрукты

Смешайте яйцо с молоком и сахаром. Обмакните ломтики хлеба в смесь и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Подавайте тосты с ягодами, кусочками фруктов или мёдом.

Йогурт с фруктами и орехами

Если хочется лёгкого завтрака, можно приготовить простой фруктовый боул.

Что понадобится:

натуральный йогурт

банан или яблоко

немного орехов

мёд или гранола

В глубокую миску выложите йогурт, добавьте нарезанные фрукты и посыпьте орехами или гранолой. По желанию можно добавить немного мёда. Такой завтрак готовится всего за несколько минут и отлично подойдёт для праздничного утра.