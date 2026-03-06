В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка предупредили, что мошенники используют громкие кликбейт-заголовки, чтобы заманить пользователей на фишинговые сайты и получить доступ к их данным.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предупредило казахстанцев о риске столкнуться с фишинговыми сайтами. По данным ведомства, мошенники часто используют громкие кликбейтные заголовки, чтобы заставить пользователей перейти по подозрительным ссылкам.

Как пояснили в агентстве, злоумышленники могут рассылать сообщения по электронной почте и через мессенджеры от имени несуществующих организаций, интернет-магазинов и различных компаний.

В таких сообщениях нередко используют провокационные заголовки вроде:

«Только сегодня! iPhone за полцены, надо всего лишь сделать это…»

«Вы не поверите! В честь Нового года раздают подарки!»

«Это сенсация! Ни грипп, ни коронавирус не будут страшны, если выпить на ночь…»

Иногда такие письма сопровождаются видеороликами. Для их просмотра пользователю предлагают установить специальное приложение. Однако после загрузки на устройство может попасть вредоносная программа, которая позволяет мошенникам получить доступ к персональным данным и даже удалённо управлять гаджетом.

Что происходит после перехода по ссылке

В агентстве объяснили, что при нажатии на подобный заголовок человек может попасть на фишинговый сайт. Такие страницы часто копируют дизайн популярных интернет-ресурсов — новостных порталов или онлайн-магазинов.

Если пользователь попадает на поддельный интернет-магазин, его могут попросить ввести данные банковской карты для оплаты товара. После этого мошенники получают доступ к платежной информации.

Как распознать мошеннический кликбейт

О возможном обмане могут говорить несколько признаков:

страница долго загружается и автоматически перенаправляет на другой сайт;

после перехода по ссылке пользователя просят скачать файл или приложение.

Если вы заметили такие признаки, специалисты советуют сразу закрыть страницу, ничего не скачивать и не вводить личные данные.

Как защитить устройство

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рекомендуют соблюдать простые правила цифровой безопасности:

запретить в настройках установку программ из сторонних источников;

установить антивирус и регулярно обновлять его;

использовать расширения для браузера, блокирующие рекламу, например AdBlock, uBlock Origin, Ghostery или AdGuard.

Такие меры помогут снизить риск заражения устройства вредоносными программами и защитить личные данные.