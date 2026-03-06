Добыча строительного песка на окраине села Круглоозерное вызвала недовольство местных жителей. На общественных слушаниях сельчане заявили, что карьер может повлиять на пойменный лес, дороги и экологию, и в итоге проголосовали против реализации проекта.

Пятого марта в селе Круглоозерное состоялись общественные слушания. Участники обсудили отчёт о возможных воздействиях на окружающую среду при разработке месторождения строительного песка на окраине села. Послушать организаторов собрались десятки сельчан.

Добывать строительный песок на месторождении Круглоозерное намеревается ТОО «Жайык спецKZ». Отметим, что карьер находится на том берегу реки Урал, который относится к лесозащитной зоне.

По словам представителей компании, предприятие предварительно получило согласование у уральского учреждения по охране лесов и животного мира для проведения работ. Добыча будет проводиться открытым способом с использованием землеройной строительной техники, а именно экскаваторов и бульдозеров. В компании заверили, что прежде чем начинать работы по добыче, будет сниматься плодородный слой почвы и только потом будет добываться песок. После окончания работ плодородный слой вернут на место, будет проводиться культивация.

Отмечается, что добывать песок компания будет в тёплое время года, кратковременно. Срок разработки — 10 лет. В первые пять лет планируют добывать по 50 тысяч кубометров песка в год, а с 6-го по 9-й — по 40 тысяч кубов в год, в последний год — семь тысяч кубов.

К слову, месторождение включено в государственный баланс твёрдых полезных ископаемых в качестве карьера. Однако предстоящие работы не произвели на сельчан впечатления.

– Вы будете рыть землю, огромная спецтехника будет ездить по посёлку. У нас есть пойменный лес, в лугах будет бардак. Они — квартиранты, пришли и ушли, а нам ещё жить тут и наши дети тут будут жить. Нам нужен порядок. После ваших самосвалов от наших лугов ничего не останется — ни травы, ни ягод. Сейчас они нам наобещают, но я не согласен, — сказал житель села Сагын Айтимбетов.

Директор «Жайык спецKZ» Алмас Мальтиев добавил, что изначально их компания намерена установить понтонную переправу, которая уже готова. Кроме этого организация за счёт собственных средств планирует построить в посёлке детские и спортивные площадки, провести озеленение. Местным жителям песок будут продавать по льготной цене, а детям-инвалидам будет регулярно оказываться спонсорская помощь.

Представители компании также подчеркнули, что будущее месторождение будет находиться там, где три года назад произошёл лесной пожар, и кроме сгоревших сосен там ничего нет. Дорога будет прямой, и в посёлок самосвалы заезжать не будут.

— От ваших машин будет стоять пыль, наши дети будут дышать. Ваши водители в любом случае будут заезжать в поселок. Вы за год разобьёте нам все дороги. И потом это единственная зона отдыха для посёлка, все сельчане туда ездят и с города туда приезжают. Во-вторых, вы говорите, что животный мир не пострадает. В этих лугах живут косули, зайцы, растут растения, о которых вы даже не знаете, — сказал житель села Михаил Соболев.

Помимо этого люди заявили, что это место является затапливаемой зоной, и посоветовали добывать песок в степи.

На собрание пришли и представители КГУ по охране лесов и животного мира. По их словам, в июне 2025 года в учреждение обратилось ТОО «Жайык СпецKZ», и сотрудники КГУ выехали на запрашиваемое место. Речь идёт об участке площадью 10 гектаров, 7,7 гектара из которых составляют горелые участки и 2,3 гектара — с прогалинами (открытое место в лесу или среди густых зарослей, где нет деревьев или кустарников — прим. автора).

На данном участке нет лесных насаждений, и по закону они должны дать своё согласование на добычу. Однако сельчане заявили, что дорога к месту является заросшей, и там растут тополя и смородина.

Председатель общественного объединения «ЭкоСакшы» Дауренбек Сакым подчеркнул, что аналогичная ситуация произошла в пойме в посёлке Аксуат. Карьер намеревались заполучить 24 компании.

— Мы ходим с народом с 2024 года. Там река Урал обеспечивает водой 1,5 миллиона человек. Из-за работ по добыче река может поменять русло. У вас есть официальное заключение специальных органов о том, что река не изменит русло? Нет. По Конституции, без согласия народа ни одна тонна недр не должна использоваться, — заключил он.

По итогам общественных слушаний собравшиеся проголосовали «против».