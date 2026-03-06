Среди регионов Казахстана в ЗКО всего 11,8% детей с избыточным весом.

Данные о питании детей в Казахстане были получены из обследования, проведённого осенью 2024 года. Доклад подготовило Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК при поддержке UNICEF. В исследовании участвовало около 22,5 тысячи домохозяйств.

По данным отчёта, примерно 23% детей в возрасте 5–9 лет имеют лишний вес. В обследованных домохозяйствах было около 6,2 тысячи детей этого возраста. Рост и вес измеряли методом случайного отбора — по одному ребёнку из каждого домохозяйства. Среди мальчиков лишний вес встречается чаще — 26,8%, среди девочек — 19%. По возрасту самые высокие показатели отмечены у шестилетних детей (24,9%) и девятилетних (25,8%).

В городах проблема лишнего веса немного распространённее, чем в сёлах: 23,5% против 22,3%. Среди регионов хуже всего ситуация в Астане (51,5%), Костанайской (33,6%), Мангистауской (30,9%) и Актюбинской (30,2%) областях. Самые низкие показатели — в Западно-Казахстанской (11,8%) и Северо-Казахстанской (17,1%) областях. Интересно, что уровень дохода семьи почти не влияет на распространённость проблемы. В семьях с низким уровнем достатка показатель составляет 22,7%, а в семьях с высоким достатком — 25,4%.

В мире ситуация также ухудшается. По данным доклада UNICEF, в 2022 году около 21% детей 5–9 лет имели лишний вес. С 2000 года показатель вырос почти в два раза — тогда было 11%. Причины роста лишнего веса у детей — доступность сладких напитков, солёных и сладких закусок, фастфуда и активная реклама такой продукции.