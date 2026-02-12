Yandex Qazaqstan признан самым привлекательным работодателем для IT-специалистов Казахстана

Yandex Qazaqstan второй год подряд стал лидером рейтинга работодателей казахстанской ИТ-индустрии. По результатам ежегодного опроса профессионального сообщества 66% респондентов заявили, что хотели бы работать в компании - это самый высокий показатель среди всех участников рейтинга.

В конце января People Consulting и Digital Business совместно с технологическим партнером Gro.now запустили третий ежегодный опрос ИТ-сообщества для формирования рейтинга топ и антитоп работодателей. Участникам предлагалось указать, в каких компаниях они хотели бы работать, а в каких нет. В исследовании приняли участие более тысячи специалистов из 14 городов Казахстана. Большинство респондентов - специалисты уровня middle и senior, преимущественно в возрасте от 22 до 36 лет (68% опрошенных).

В тройку лидеров рейтинга также вошли Kolesa Group (58%) и InDrive (49%), которые сохранили свои позиции по сравнению с прошлым годом. Результаты демонстрируют устойчивость предпочтений ИТ-сообщества и формирование четкого круга работодателей с сильным HR-брендом.

Арман Шокпаров, Партнер практики Executive Search компании People Consulting:

«Третий год мы проводим исследования рынка через анкетирование профессионалов в ИТ и цифровой отрасли Казахстана. В этом году мы получили ответы от респондентов из 14 городов Казахстана, 5%-7% респондентов выбрали казахский язык для прохождения опросника. У нас получилось собрать ответы от 1 000 человек буквально за 4 дня. Это доказывает нам, что рейтинг не теряет своей актуальности. ИТ сообщество хочет быть услышано работодателями.

Я считаю, что данный Рейтинг является редкой платформой для профессионалов и всему рынку кандидатов высказать свою позицию работодателям. Рейтинг очень ясно показывает реальную картину привлекательности работодателя или её отсутствия. Реакция рынка кандидатов на любые изменения в менеджменте, смене стратегии бизнеса дает незамедлительную реакцию на позицию компании в рейтинге».

Исследование также показало, на какие источники информации ИТ-специалисты опираются при выборе работодателя. На первом месте остаются рекомендации и отзывы действующих или бывших сотрудников — этот фактор отметили 26% участников опроса. Еще 25% ориентируются на репутацию компании на рынке.

Среди ключевых факторов выбора работодателя в 2026 году на первый план вышло профессиональное развитие — его назвали 16% респондентов. Далее следуют удаленный или гибридный формат работы (15%), финансовая устойчивость компании (15%), интересные задачи и проекты (14%), а также команда и корпоративная культура (13%).

По мнению авторов исследования, высокая повторяемость результатов при ежегодном обновлении выборки подтверждает устойчивое восприятие работодателей внутри ИТ-сообщества и зрелость рынка. Таким образом, для компаний рейтинг становится не только индикатором репутации, но и инструментом стратегической обратной связи от профессионального сообщества.

«В нижней части рейтинга, как правило, оказываются крупные и известные компании, компании, которые чаще всего сталкиваются не с проблемой бренда, а с управленческими и культурными ограничениями: неэффективной рабочей средой, избыточной бюрократией и формальным внедрением HR и agile практик. Выход из АНТИ-ТОП требует не просто коммуникационных усилий / PR, а последовательной управленческой трансформации, пересмотра роли менеджмента, реального вовлечения ИТ-специалистов, минимизации лишней бюрократии и главное времени необходимого рынку, чтобы бы принять эти изменения в опыте сотрудников.

В подтверждение результатов нашего исследования по оплате ИТ-специалистов в 2025 году, текущее исследование подтверждает, что локальные и зарубежные работодатели находятся в равных конкурентных условиях. Большинство респондентов не видят принципиальной разницы между казахстанскими и иностранными компаниями, где оценка смещается с географии и происхождения бренда на зрелость управления, качество внутренних процессов и реальный опыт работы внутри компании», - прокомментировал Александр Прокопенко, Партнер практики HR консалтинга компании People Consulting.