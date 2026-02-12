За прошлый год регион посетили более 134 тысяч человек.

Атырауская область всё чаще становится точкой притяжения для туристов. Только за прошлый год регион посетили более 134 тысяч человек, что на 22% больше, чем в 2024 году. Сарайшык, долина лотосов на Кигаче и Индерское солёное озеро сегодня входят в число самых популярных направлений и уже формируют туристскую карту области.

Как отметила руководитель отдела областного управления физической культуры, спорта и туризма Алима Рамазанова, на сегодняшний день утверждён пятилетний план по превращению Сарайшыка в крупный историко-туристский центр. А в прошлом году здесь впервые прошёл международный фестиваль Lotus Fest, который посетили более 20 тысяч туристов. Таким образом рост туристского потока напрямую отразился на инвестиционной активности. В этом году в развитие туристской отрасли вложено 36,6 миллиарда тенге инвестиций. Кроме того, в период с 2023 по 2027 годы планируется реализация шести проектов с общим объёмом инвестиций 11,4 миллиарда тенге.

— Наряду с этим, частные инвесторы активно вкладываются в развитие туристской инфраструктуры. В частности, ведётся строительство гостиниц и кемпинга в Кызылкогинском районе, а также спортивно-туристской базы. Кроме того, при поддержке спонсоров в городе Атырау ведется строительство парка, — сообщила Рамазанова.

Для улучшения туристской доступности в регионе продолжается развитие инфраструктуры – построена внутрипоселковая дорога к средневековому городищу Сарайшык, а также построена автодорога Кульсары - Мукыр протяжённостью 50 километров, которая обеспечивает транспортную доступность к меловому плато Аккегершин и пещере Иманкара.

В настоящее время продолжается строительство 34 километров к некрополю Акмешит, завершить работы планируется до конца 2026 года.Сегодня в регионе активно обустраиваются туристские маршруты, развивается дорожная сеть и сервисная инфраструктура. При сохранении таких темпов Атырауская область имеет все шансы стать не просто транзитной территорией, а полноценным туристским направлением страны, где древняя история гармонично сочетается с современным комфортом.