В 2025 году президент Касым-Жомарт Токаев предложил реформировать Парламент, перейдя от двухпалатной системы к однопалатной. Изначально планировалось изменить около 40 статей Конституции, однако в ходе обсуждений стало ясно, что поправок потребуется значительно больше.

После рассмотрения предложений, в том числе поступивших от граждан, комиссия пришла к выводу о необходимости принятия новой Конституции.

Проект документа представили президенту, и 11 февраля Токаев подписал указ о проведении 15 марта республиканского референдума. Казахстанцам предстоит ответить на вопрос: «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в СМИ 12 февраля 2026 года?».

15 марта в Казахстане пройдет республиканский референдум. В Западно-Казахстанской области к этому дню подготовили сотни участков, а число избирателей превышает 446 тысяч человек. О том, где будет проходить голосование, как получить открепительное удостоверение и что делать, если человека нет в списке, рассказали в областной комиссии референдума.

Сколько участков откроют

Всего в ЗКО будет работать 503 комиссии референдума. В их числе 1 областная территориальная комиссия, 12 районных, 1 городская и 489 участковых комиссий. Общее число членов комиссий составляет 3215 человек. В самом Уральске будут работать 136 участковых комиссий. При этом восемь участков открыли дополнительно.

Новые участки появились:

три — в посёлке Зачаганск;

два — в посёлке Деркул;

один — в микрорайоне Жулдыз.

Кроме того, новые участки открыли в селе Подстепное Теректинского района и в Достыкском сельском округе Байтерекского района.

В комиссии объяснили, что это связано с ростом населения. В некоторых районах активно строят новые дома. Например, в микрорайоне Жулдыз возвели много жилья для семей, потерявших дома во время весеннего паводка 2024 года. Также быстро растет микрорайон Акжайык.

Помимо этого, 15 участков закрыли, а границы 48 участков изменили. Жителей об этих изменениях заранее проинформировали.

Сколько избирателей в регионе

По данным комиссии, право участвовать в референдуме имеют более 446 тысяч жителей области, из них 237 532 человека — жители Уральска.

Сейчас члены участковых комиссий разносят индивидуальные приглашения с QR-кодами, чтобы напомнить гражданам о дате и месте голосования.

Когда пройдет голосование

Голосование пройдет 15 марта с 7:00 до 20:00. В отдельных случаях территориальные комиссии могут изменить время начала или окончания голосования, однако оно не может начаться раньше 6:00 и закончиться позже 22:00.

Что делать, если вас нет в списке

В области 199 участков, где число избирателей превышает тысячу человек, оснащены онлайн-сервисами. В Уральске на пяти участках организовали специальные сервисы для регистрации граждан.

Также круглосуточно работает единый контакт-центр 109, а узнать свой участок можно через Telegram-бот. Кроме того, в районах и Уральске работают call-центры акиматов.

Жителям рекомендуют заранее проверить свои данные, не откладывая это на день голосования.

Что такое открепительное удостоверение и как его получить?

Если человек 15 марта будет находиться не по месту регистрации, он может получить открепительное удостоверение.

Для этого необходимо обратиться в свою участковую комиссию, написать заявление и предъявить удостоверение личности. Сделать это можно до 18:00 14 марта. Получить удостоверение можно также через представителя по доверенности — нотариально заверять её не нужно.

Однако есть ограничение: в пределах одного населённого пункта открепительное удостоверение не выдают. Например, если человек зарегистрирован в посёлке Круглоозерное, он не сможет оформить документ, чтобы проголосовать на участке в Уральске.

Если удостоверение потерять, его не восстановят и дубликат не выдадут.

Как будет проходить голосование

Голосование проходит в соответствии с законом. Каждый гражданин голосует лично, предъявив документ, удостоверяющий личность. Передавать право голоса другому человеку запрещено.

Если человек по состоянию здоровья, из-за ухода за больным родственником или по другим уважительным причинам не может прийти на участок, он может подать письменное заявление в день голосования до 12:00. В таком случае члены комиссии организуют голосование на дому.

Что ждет избирателей

В день референдума особое внимание обещают уделить доступности голосования для всех граждан, включая людей с инвалидностью. На каждом участке будет размещён проект новой Конституции, а также его аудиоверсия на казахском и русском языках.

Кроме того, в преддверии референдума комиссии проведут акцию «Открытые двери», где жители смогут задать вопросы и получить дополнительную информацию.

Сохранят и традицию поощрения некоторых участников голосования. Внимание уделят тем, кто впервые голосует, первым пришедшим на участок и пожилым избирателям.

По словам представителей комиссии, в одном из сёл Акжайыкского района проголосовать планирует 99-летняя жительница.