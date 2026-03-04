Власти добавили, что работа по улучшению городской инфраструктуры и условий жизни жителей будет продолжаться.

20 февраля аким Уральска Мурат Байменов встретился с жителями улицы Соколиная. Во время разговора горожане пожаловались на недостаточное освещение и попросили установить дополнительные фонари.

Глава города выслушал жителей и поручил ответственным службам заняться этим вопросом.

В результате на улицах установили дополнительные столбы с освещением. Так, на улице Соколиная появилось 19 фонарей, на Каракульской — 14, а на Кызылжарской — 3.

Теперь, как отмечают в акимате, уровень освещения на этих улицах значительно улучшился, что сделало передвижение горожан более безопасным и комфортным.

Власти добавили, что работа по улучшению городской инфраструктуры и условий жизни жителей будет продолжаться.