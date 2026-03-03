Айнура Сергазиева освобождена от должности, а на её место назначен Улан Бекиш.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые изменения в Агентстве по делам государственной службы. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

– Распоряжением главы государства Сергазиева Айнура Камидуллаевна освобождена от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, – говорится в сообщении.

На освободившуюся должность назначен Улан Бекиш.

– Распоряжением главы государства Бекиш Улан Абдилкаилулы назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, – уточнили в пресс-службе.

По данным «Параграф», Улан Бекиш родился 5 октября 1986 года в Талдыкоргане. Окончил Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова с отличием по специальности «Информатика».

Трудовую деятельность начал в 2008 году лаборантом кафедры информационных технологий и специалистом профильного отдела. С 2009 по 2016 год занимал различные должности в Министерстве здравоохранения РК.

В 2016–2020 годах работал директором департамента цифровой трансформации АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде». Затем преподавал на кафедре системного анализа и управления в ЕНУ имени Л.Н. Гумилева.

С января 2021 года по апрель 2022 года был членом правления — заместителем председателя правления (проректором) Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова. С апреля 2022 года занимал пост генерального директора АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы».

Айнура Сергазиева занимала должность заместителя председателя Агентства по делам государственной службы с января 2022 года.