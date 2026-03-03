Десять человек арестовали за нарушение защитных предписаний.

Начальник отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием управления общественной безопасности ДП ЗКО Диляра Сатарова отметила на брифинге, что семейно-бытовое насилие остаётся одной из актуальных проблем общества. С 2025 года в департаменте полиции ЗКО работает специализированное подразделение по противодействию семейно-бытовому насилию. В его состав входят инспекторы по защите женщин от насилия.

— По итогам двух месяцев 2026 года количество преступлений в отношении женщин снизилось на 17,4%. В феврале зарегистрировано 242 преступления, — пояснила Диляра Сатарова.

По поступившим заявлениям приняты следующие меры:

выявлено 566 административных правонарушений (статья 73 КоАП РК);

вынесено 659 защитных предписаний;

судами установлено 197 особых требований к поведению правонарушителей.

— За нарушение защитных предписаний выявлено 37 фактов (за аналогичный период 2025 года — 40). Виновные привлечены к ответственности по статье 461 КоАП РК, по 10 делам назначен административный арест. Также зафиксировано 101 нарушение особых требований к поведению, по 47 делам назначен административный арест, — рассказала начальник отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием.

По словам спикера, с 1 сентября 2025 года штрафы по ряду статей заменяются общественными работами (статья 49-1 КоАП РК). За два месяца 2026 года вынесено 54 постановления о назначении общественных работ, из них 23 — по делам в сфере семейно-бытовых отношений.

— В городах Уральск и Аксай работают два кризисных центра. За отчётный период туда обратились 29 женщин, из них 6 направлены сотрудниками полиции. Полиция также обеспечивает доставку женщин и детей, в том числе из отдалённых населённых пунктов, в кризисный центр Уральска, — рассказала Диляра Сатарова.

Департамент полиции принимает меры не только по оказанию помощи жертвам бытового насилия, но и по профилактической работе с агрессорами.

С 2 марта 2026 года, после вступления в силу Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2025 года №245-VIII «О профилактике правонарушений», проводится работа по его единообразному применению, усилению профилактики бытового и иных форм насилия, а также по развитию межведомственного взаимодействия.

Налажено системное взаимодействие органов внутренних дел:

с организациями здравоохранения — по вопросам оказания медицинской и психологической помощи и регистрации фактов насилия;

с организациями образования — по выявлению случаев насилия в отношении несовершеннолетних и их сопровождению;

с центрами поддержки семьи и мобильными группами.

Совместная работа государственных и неправительственных организаций направлена на повышение эффективности профилактики и снижение уровня семейно-бытового насилия.