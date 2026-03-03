После обострения ситуации на Ближнем Востоке курс тенге заметно снизился. Специалисты объяснили, какие внешние и внутренние факторы повлияли на национальную валюту.

Аналитики Data Hub рассказали, как чувствует себя тенге после обострения конфликта на Ближнем Востоке. По данным Национального банка Республики Казахстан, официальный курс доллара на 3 марта составил 502,6 тенге.

За день нацвалюта ослабла на 1% (на 5,04 тенге). Хотя похожее снижение было 21 февраля (–1,1%), в целом такие колебания для тенге редкость. С начала 2026 года падение более чем на 1% происходило всего три раза. Даже перед историческим минимумом 2 октября 2025 года (549,15 тенге за доллар) курс снижался не более чем на 0,8% в день.

Почему тенге ослаб?

По словам аналитиков, главная внешняя причина — начало военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года. На фоне напряженности инвесторы стали активнее покупать доллар как защитный актив. 2 марта американская валюта укреплялась по отношению к другим валютам. В условиях неопределенности инвесторы часто выводят деньги из развивающихся стран. Это может затронуть и казахстанские активы, что окажет давление на тенге.

Были ли внутренние причины?

Специалисты отмечают, что ранее тенге поддерживал налоговый период — в это время компании активно продают валюту для уплаты налогов в бюджет. Когда он завершился, курс мог скорректироваться.

За февраль (с 1 февраля по 1 марта) тенге укрепился на 0,7% — до 497,56 за доллар. Это был уже пятый месяц подряд, когда нацвалюта демонстрировала рост. На курс также влияли низкий спрос на доллар в начале года и рост цен на нефть.

Почему нефть не помогла?

Несмотря на рост цен на нефть, тенге всё равно ослаб. После открытия торгов на лондонской бирже ICE майские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 13% — примерно до $80 за баррель.

Цены выросли из-за рисков перебоев с поставками нефти из Ирана и возможной блокировки Ормузского пролива, через который проходит около четверти мировых морского трафика нефти. Специалисты считают, что дальнейшая динамика цен на нефть и курса тенге будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке.