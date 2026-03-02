Қазақстанда наурызда ұйымдастырылатын Ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Білім сынағы алтыншы сәуірге дейін өтеді. Бұл туралы ғылым және жоғары білім министрлігі хабарлады. Наурызда өтетін білім бәйгесіне 184 мың талапкер қатысуға өтініш берген. Талапкерлердің 74,4 пайызы сынақты қазақ тілінде тапсырмақ. 216 адам ағылшын тілінде, қалғаны орыс тілінде тест тапсырады.
– Ең көп таңдалған бейіндік пәндер комбинациясы – «Математика-Физика», оны талапкерлердің 18,7%-ы таңдаған. Яғни, бұл – болашақ мұғалімдер, инженерлер, механиктер, техниктер мен технологтар, энергетиктер, құрылысшылар. Ал 16,6%-ы «Биология-Химия», 10,3%-ы «Шығармашылық емтихан» пәндерін таңдады, сәйкесінше болашақ медициналық қызметкерлер мен шығармашылық саласының мамандары, – деп хабарлады ғылым және жоғары білім министрлігінің баспасөз қызметі.
Министрлік ҰБТ барысында калькулятор, химиялық элементтердің периодтық жүйесі (Менделеев кестесі) және тұздардың ерігіштік кестесі тестілеу бағдарламасында қолжетімді болатынын хабарлады. Тест тапсырушылар тестілеу аяқталғаннан кейін 30 минут ішінде апелляцияға өтініш бере алады. Апелляцияға өтініш берген тестіленушілердің сертификаты апелляциялық комиссияның шешімінен кейін талапкердің жеке кабинетінде шығады.
– 2026 жылы Ұлттық бірыңғай тестілеудің форматы өзгеріссіз қалады. Талапкерлер үш міндетті пәнді және таңдауы бойынша екі бейіндік пәнді тапсырады. ҰБТ тапсырмаларының жалпы саны – 120. Оның ішінде «Қазақстан тарихы» пәні бойынша 20 тапсырма, «Оқу сауаттылығы» мен «Математикалық сауаттылық» пәндерінен он тапсырмадан, сондай-ақ екі бейіндік пәннің әрқайсысынан 40 тапсырмадан беріледі. ҰБТ бойынша ең жоғары балл да өзгермейді және 140 балды құрайды. Тестілеу уақыты – төрт сағат (240 минут). Бұл ретте ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін ұсынылатын қосымша 40 минут уақыт сақталатынын айта кету керек, – деп хабарлады министрлік.
Естеріңізге сала кетсек, наурыздағы ҰБТ-ға шартты түрде ақылы негізде күндізгі оқу нысаны бойынша жоғары оқу орындарына қабылданғандар, өткен жылғы мектеп түлектері, колледж түлектері, ҚР азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғалар, шетелде білім алған ҚР азаматтары, мектеп бітіретін түлектер жоғары оқу орындарына ақылы негізде түсу үшін қатысады.
Биыл қаңтарда ұйымдастырылған ҰБТ-да 139 мың талапкер сынақ тапсырған еді. Министрлік өкілдері тест барысында 320 адамның ереже бұзғанын хабарлады. Қаңтарда ең жоғары балл-138-ді құрады.