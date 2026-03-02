Kaspi.kz принял решение оказать материальную помощь клиентам, которые приобрели туры или авиабилеты «туда-обратно» через Kaspi Travel и в настоящее время пребывают в странах Ближнего Востока либо оказались там в качестве транзитных пассажиров.

На период вынужденного пребывания в регионе на Kaspi Gold будет ежедневно начисляться материальная помощь:

* 35 000 ₸ в сутки — на каждого взрослого

* 15 000 ₸ в сутки — на каждого ребёнка

Kaspi.kz остаётся на связи и предпринимает все необходимые меры для сопровождения своих клиентов.

Просим находиться в безопасных местах, поддерживать связь с посольствами и консульствами Республики Казахстан и следовать официальным инструкциям.