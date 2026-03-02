Исполнение плана по НДС на 1 марта составляет 119,8%.

По итогам января–февраля 2026 года доходная часть республиканского бюджета Казахстана исполняется с опережением плана, сообщает Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

По состоянию на 1 марта 2026 года план по налоговым поступлениям выполнен на 113,7%, в бюджет поступило 2 979,0 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост доходов составил 12,9% или 677,5 млрд тенге.

Положительная динамика обеспечена за счёт основных бюджетообразующих налогов. Так, по корпоративному подоходному налогу (КПН) темпы роста достигли 116,9% (+118,0 млрд тенге), а по налогу на добавленную стоимость (НДС) — 138,8% (+428,6 млрд тенге).

— Вместе с тем в информационном пространстве ранее появились экспертные оценки, основанные на данных января 2026 года. Следует отметить, что такие выводы не отражали реальную картину исполнения доходов бюджета, поскольку срок уплаты ряда ключевых платежей за 4 квартал 2025 года приходился на 25 февраля 2026 года. Соответственно, значительная часть поступлений традиционно формируется именно по итогам февраля. В результате, к примеру, исполнение плана по НДС на 1 марта составляет 119,8% или при плане 1 281,0 млрд тенге поступило 1 534,5 млрд тенге, — отметили в ведомстве.

Таким образом, фактические данные подтверждают устойчивый рост налоговых доходов и отсутствие оснований для преждевременных негативных оценок исполнения бюджета.