Шесть аравийских монархий и лидеры Германии, Франции и Великобритании заявили о готовности принять ответные меры в случае продолжения атак со стороны Ирана.

Шесть аравийских монархий — Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и ОАЭ — входящие в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, заявили о готовности принять меры в ответ на действия Ирана. Об этом говорится в заявлении по итогам экстренного онлайн-заседания на уровне министров иностранных дел, передаёт РИА Новости.

— Страны Персидского залива готовы принять все необходимые меры для сохранения своего суверенитета, безопасности и стабильности стран в ответ на атаки Ирана, — отмечается в заявлении.

Главы МИД подчеркнули, что безопасность любой страны региона неотделима от безопасности остальных государств. Также в Совете призвали Тегеран немедленно прекратить атаки, указав на риски для стабильности мировых энергетических рынков.

Параллельно лидеры Германии, Франции и Великобритании выступили с совместным заявлением, в котором предупредили Иран о возможных военных шагах в случае продолжения ударов по их союзникам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РБК.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудили действия Тегерана, назвав их «неизбирательными и несоразмерными ракетными атаками» на страны региона. В заявлении отмечается, что под удары попадали государства, не участвовавшие в операции США и Израиля против Ирана.

— Мы призываем Иран немедленно прекратить эти безрассудные атаки. Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, включая, при необходимости, осуществление необходимых и соразмерных оборонительных действий для уничтожения потенциала Ирана по запуску ракет и беспилотников, — говорится в заявлении.

В документе также подчеркивается, что Франция, Великобритания и Германия согласовали позиции с США и союзниками на Ближнем Востоке.

Напомним, 28 февраля США и Израиль объявили о начале масштабной военной операции против Ирана. Позднее Иран сообщил о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Также стало известно об отмене 30 рейсов в Казахстан из стран Ближнего Востока. Кроме того, опубликована информация о том, как будут вывозить казахстанцев из Ирана.