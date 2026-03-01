Девять человек погибли и 28 ранены в израильском городе Бейт-Шемеш рядом с Иерусалимом.

По данным издания The Times of Israel, иранская баллистическая ракета упала в городе Бейт-Шемеш под Иерусалимом и попала в жилой район, разрушив синагогу и причинив значительный ущерб общественному бомбоубежищу и окружающим домам. Девять человек погибли и 28 ранены.

На месте работают полиция, медики, пожарные и спасатели. Разбор завалов продолжается.

Иранское агентство Tasnim сообщило, что при израильском ударе по базе в городе Мехран (провинция Илам) погибли 22 военнослужащих. Под удар попал штаб пограничного полка на площади Имама Хомейни. Среди погибших — 10 офицеров и 11 солдат, ещё 21 человек госпитализирован. Повреждены соседние здания.

Tasnim заявляет, что атаку совершили «агенты Америки и сионистского режима».

Корпус стражей исламской революции также сообщил об ударе четырьмя баллистическими ракетами по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln. По данным иранских государственных СМИ, корабль входит в состав ВМС США и является пятым авианосцем класса Nimitz.

Напомним, Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате военной операции США и Израиля 28 февраля. Эту информацию подтвердили утром 1 марта иранские государственные агентства.