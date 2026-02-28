Уголовное дело ведётся по статье «Изнасилование несовершеннолетней».

Случай оизошёл в Шынгырлауском районе. По первоначальной информации, в полицию обратился отец пострадавшей девочки. Он рассказал, что 2 января мужчина обманом завлёк домой его несовершеннолетнюю дочь и надругался над ней. Тогда в пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили информацию и сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК «Изнасилование несовершеннолетней».

Позже стражи порядка сообщили, что в ходе расследования изучили переписку и другие материалы по делу и фактов насилия в отношении несовершеннолетней не установили. А сама 16-летняя девушка и её мать заявили, что претензий к подозреваемому не имеют, отметив, что отношения носили обоюдный характер.

Между тем отец пострадавшей сообщил, что данная информация не соответствует действительности, а в полиции дополнили, что расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, подозреваемый работал в одном из отделов акимата Шынгырлауского района. После поступления заявления его уволили.

Также это дело прокомменировала уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Динара Закиева.

27 февраля в прокуратуре ЗКО сообщили, что подозреваемого задержали и водворили в ИВС.