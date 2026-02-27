Мужчину также подозревают в применении насилия над должниками.

В Северо-Казахстанской области завершено расследование в отношении мужчины, подозреваемого в незаконной выдаче займов, мошенничестве и самоуправстве с применением насилия. Об этом сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу.

По данным следствия, с 2013 по 2025 годы он систематически предоставлял денежные займы физическим и юридическим лицам без соответствующей лицензии, требуя в залог имущество.

— Для придания сделкам видимости законности при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в неё включались заранее начисленные вознаграждения. Размер ежемесячного вознаграждения по займам составлял от 5 до 10 % от суммы займа, что эквивалентно 60–120% годовых. Также оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества, фактически используемые для маскировки займов и обеспечения их возврата, — сообщили в АФМ.

Преступный доход превысил 1,8 млрд тенге.

Заёмщики, рассчитывая на быструю финансовую помощь, в итоге сталкивались с высокими процентами и риском потерять недвижимость.

Кроме того, как утверждают в АФМ, подозреваемый применял физическое и психологическое давление для взыскания долгов. В одном из случаев через суд одна и та же сумма в 11 млн тенге была взыскана дважды по разным документам.

С санкции суда наложен арест на имущество общей стоимостью 1,1 млрд тенге — это две квартиры, два жилых дома, земельный участок и автомобили Land Rover Range Rover и Hyundai Staria.

Подозреваемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация, согласно статье 201 УПК, разглашению не подлежит.