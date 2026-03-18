В Казахстане в школах и детских садах запретили приносить еду и накрывать праздничные столы на Наурыз. Ограничения ввели в целях безопасности детей, сообщает «31 канал».

Вместо праздничных застолий в учебных заведениях будут проводить только культурно-познавательные мероприятия. Речь идет о занятиях, направленных на популяризацию национальной одежды, традиций, спорта и культуры.

Специалисты поясняют, что образовательные учреждения не могут гарантировать соблюдение условий хранения, приготовления и качества продуктов, принесённых извне. В связи с этим существует риск пищевых отравлений среди детей.

Решения о введении таких ограничений принимаются на уровне региональных управлений образования.

При этом многие родители поддерживают нововведение, отмечая, что оно помогает сократить расходы и ставит в приоритет здоровье детей.

В ответственных органах также подчеркивают, что запрет на угощения не повлияет на проведение воспитательной работы — детям по-прежнему будут рассказывать о значении и традициях праздника.

Между тем в этом году казахстанцев ждут длинные выходные на Наурыз: из-за совпадения праздничных дней с выходными дополнительными нерабочими днями станут 24 и 25 марта. Таким образом, отдых продлится пять дней — с 21 по 25 марта.