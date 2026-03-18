В Западно-Казахстанской области 19 марта ожидается спокойная погода без осадков.

По данным синоптиков Gismeteo.kz, 19 марта в Уральске будет преимущественно ясно. Днём температура воздуха составит около +3…+4°C, ночью опустится до −5…−6°C. Осадков не ожидается.

В Атырау ожидается более мягкая погода: днём столбики термометров поднимутся до +6…+8°C, ночью — до −1…−3°C. Осадков не прогнозируется.

В Актау сохранится самая тёплая погода среди западных регионов — днём воздух прогреется до +11…+12°C, ночью температура составит около +6…+7°C. Погода будет сухой.

В Актобе синоптики прогнозируют прохладную погоду: днём около 0…+2°C, ночью температура опустится до −6…−8°C. Осадков не ожидается.

В целом в западных регионах Казахстана сохранится типичная для марта погода — без резких перепадов температуры и неблагоприятных явлений.