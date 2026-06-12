Запах свежего прибоя, шкворчащие на огне кулинарные шедевры и дух настоящего морского братства: 17 июня 2026 года Атырау превратится в гастрономическую столицу Прикаспия.

Каспий вкуса и традиций: в Атырау пройдет грандиозный рыбный фестиваль «Казыналы Каспий»

Международный фестиваль «Казыналы Каспий» соберет в Парке молодежи лучших рыбаков, шеф-поваров и артистов, чтобы развернуть масштабный праздник на стыке древних традиций и современной культуры. Готовы пробовать Каспий на вкус?

Что вас ждет? Программа, от которой разыграется аппетит

Мы приготовили кое-что особенное для каждого гостя — от заядлых рыбаков до истинных гурманов и любителей ярких зрелищ:

Большая гастрономия и баттл шефов: Лучшие повара Прикаспия устроят зрелищный кулинарный конкурс. Вы сможете не только понаблюдать за их мастерством, но и продегустировать уникальные рыбные блюда по секретным рецептам.

Рыбная ярмарка и соревнование рыбаков: Место, где развернется настоящий азарт! Профессионалы померяются уловом, а гости смогут купить свежайшую рыбную продукцию напрямую у производителей.

Зрелищное шоу на воде: Не пропустите завораживающий парад судов, который раскрасит горизонт Каспия.

Эко-миссия: Особым моментом фестиваля станет трогательная и важная церемония зарыбления — мы вместе сделаем вклад в сохранение природы нашего богатого края.

Серьезный диалог: В рамках фестиваля пройдет Международная конференция, где эксперты стран Прикаспия обсудят будущее региона и развитие туризма.

Праздник до позднего вечера: Музыка, драйв, живые выступления артистов и развлекательная программа погрузят вас в атмосферу искреннего каспийского гостеприимства.

Откройте для себя дух Каспия!

«Казыналы Каспий» — это не просто фестиваль, это место встречи старых друзей, культурный обмен и незабываемые эмоции. Приходите всей семьей, чтобы прикоснуться к традициям и стать частью новой истории.

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