С появлением камер с искусственным интеллектом у водителей в Уральске возник вопрос: считается ли нарушением телефон, установленный на панели, и могут ли за это оштрафовать.
В департаменте полиции ЗКО пояснили: по статье 591 КоАП штраф предусмотрен только в том случае, если водитель пользуется телефоном, держа его в руках во время движения.
Нарушением считается, если водитель во время управления автомобилем:
держит телефон в руке;
разговаривает по телефону, прижав его к уху;
пишет или читает сообщения;
набирает номер;
пользуется радиостанцией, держа её в руках.
Даже если автомобиль движется медленно или стоит в пробке, это также считается управлением ТС. Первое нарушение — штраф 5 МРП. Повторное нарушение в течение года — штраф 10 МРП.
Закон разрешает использовать телефон, если водитель не управляет, то есть не в движении. В частности:
через гарнитуру (наушники);
через Bluetooth;
через громкую связь автомобиля;
через систему hands-free.
Главное условие — телефон не должен находиться в руках водителя. В полиции отметили, что использование телефона за рулём увеличивает риск ДТП в несколько раз, отвлекает внимание от дороги и замедляет реакцию водителя.