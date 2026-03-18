В полиции разъяснили, в каких случаях телефон считается нарушением, а когда использование гаджета допустимо.

С появлением камер с искусственным интеллектом у водителей в Уральске возник вопрос: считается ли нарушением телефон, установленный на панели, и могут ли за это оштрафовать.

В департаменте полиции ЗКО пояснили: по статье 591 КоАП штраф предусмотрен только в том случае, если водитель пользуется телефоном, держа его в руках во время движения.

Нарушением считается, если водитель во время управления автомобилем:

держит телефон в руке;

разговаривает по телефону, прижав его к уху;

пишет или читает сообщения;

набирает номер;

пользуется радиостанцией, держа её в руках.

Даже если автомобиль движется медленно или стоит в пробке, это также считается управлением ТС. Первое нарушение — штраф 5 МРП. Повторное нарушение в течение года — штраф 10 МРП.

Закон разрешает использовать телефон, если водитель не управляет, то есть не в движении. В частности:

через гарнитуру (наушники);

через Bluetooth;

через громкую связь автомобиля;

через систему hands-free.

Главное условие — телефон не должен находиться в руках водителя. В полиции отметили, что использование телефона за рулём увеличивает риск ДТП в несколько раз, отвлекает внимание от дороги и замедляет реакцию водителя.