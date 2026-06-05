Xiaomi представляет в Казахстане свою новейшую линейку планшетов REDMI Pad 2 9.7 Series, включая REDMI Pad 2 9.7, а также версию с поддержкой 4G — REDMI Pad 2 9.7 4G. Эта новая компактная версия серии REDMI Pad 2 предлагает пользователям более портативное решение, а также всесторонние обновления по сравнению с предыдущим поколением. Среди них увеличенный дисплей, аккумулятор большей емкости, повышенная производительность и более тонкий корпус, что делает REDMI Pad 2 9.7 Series подходящим решением для развлечений в дороге.

Высокое разрешение, насыщенное изображение и безупречная плавность

Определяющим фактором качества мультимедийного опыта в REDMI Pad 2 9.7 Series выступает дисплей, предлагая идеальное сочетание кристально чёткого разрешения и реалистичной цветопередачи. 9,7-дюймовый экран¹ с разрешением 2K гарантирует высокую детализацию изображения, а расширенный цветовой охват позволяет воспроизводить контент с исходной детализацией и насыщенностью.

Не менее важным для идеального дисплея является комфорт, даже при длительном просмотре. REDMI Pad 2 9.7 Series оснащена тройной сертификацией TÜV Rheinland для защиты зрения, а также обеспечивает яркость до 600 нит в условиях яркого солнечного света в режиме Outdoor, обеспечивая комфортное использование как в помещении, так и на улице. В то же время прокрутка контента ощущается исключительно плавной благодаря поддержке частоты обновления до 120 Гц.²

Емкий аккумулятор и высокая производительность для длительной работы

Особенно при длительном использовании планшета важна автономность. REDMI Pad 2 9.7 Series оснащена аккумулятором большой ёмкости 7600 мА·ч (тип.), обеспечивающим до 1,7 дня работы.³

В дополнение к ёмкому аккумулятору за производительность отвечает мобильная платформа Snapdragon® 6s 4G Gen 2. Она обеспечивает прирост производительности на 34% и результат в тесте AnTuTu свыше 400 000 баллов,⁴ а выполненный по 6-нм техпроцессу восьмиядерный процессор работает на частоте до 2,9 ГГц. Кроме того, по сравнению с предыдущим поколением улучшено теплоотведение, что обеспечивает стабильную работу при длительном использовании.

Обновлённый интерфейс и удобное взаимодействие устройств

REDMI Pad 2 9.7 Series отличается не только мощной аппаратной частью, но и поставляется с новейшей операционной системой Xiaomi HyperOS 3.⁵ Она предлагает более интуитивный пользовательский интерфейс, включая обновлённый экран блокировки и обои, открывающие дополнительные возможности персонализации. Для владельцев смартфонов Xiaomi предусмотрены продвинутые функции экосистемы, включая общий буфер обмена, позволяющего мгновенно копировать и вставлять данные между смартфоном и планшетом.⁶ Кроме того, доступна функция Circle to Search от Google, упрощающая поиск по изображениям.⁷

Тонкий и прочный корпус для максимальной портативности

REDMI Pad 2 9.7 Series выполнена в современном тонком корпусе толщиной всего 7,4 мм³ и предлагается в двух цветах — Серый и Серебристый.⁸ Версия с поддержкой 4G выделяется декоративной полосой, проходящей по всей длине корпуса, добавляя устройству аккуратный акцент. В свою очередь, REDMI Pad 2 9.7 выполнен в цельнометаллическом корпусе unibody, придающем устройству более классический облик.⁹ Оба планшета не только выглядят привлекательно, но и отличаются высокой прочностью, успешно пройдя более 40 строгих тестов на прочность, подтвердив устойчивость к внешним воздействиям при интенсивной эксплуатации.³

Благодаря гармоничному сочетанию дисплея высокого разрешения, передовой производительности и компактного исполнения, REDMI Pad 2 9.7 и REDMI Pad 2 9.7 4G становятся идеальными решениями для тех, кто ценит качественный контент и продуктивность в дороге. Новинки значительно расширяют портфолио серии REDMI Pad 2, предоставляя пользователям еще больше возможностей для выбора надежного и стильного устройства под любые задачи.

Цены и наличие

REDMI Pad 2 9.7 доступен в двух вариантах памяти — 4 ГБ + 64 ГБ за 84 990 тенге и 4 ГБ + 128 ГБ за 89 990 тенге. REDMI Pad 2 9.7 4G доступен в конфигурации 4 ГБ + 128 ГБ стоимостью 104 990 тенге.

Дисклеймер

¹ Диагональ экрана REDMI Pad 2 9.7 и REDMI Pad 2 9.7 4G составляет около 9,7 дюйма. Полезная площадь экрана меньше из-за скруглённых углов. Показатели могут незначительно различаться в зависимости от конкретного устройства.

² Частота обновления может достигать 120 Гц в поддерживаемых приложениях и играх. Фактические показатели зависят от сценария использования.

³ Данные получены во внутренних лабораториях Xiaomi, фактические результаты могут отличаться.

⁴ Данные получены во внутренних лабораториях Xiaomi в сравнении с предыдущим поколением (REDMI Pad SE 8.7 и REDMI Pad SE 8.7 4G). Фактические результаты могут отличаться.

⁵ Доступность функций, приложений и сервисов Xiaomi HyperOS зависит от версии программного обеспечения и модели устройства.

⁶ Для работы функций устройства должны быть обновлены до Xiaomi HyperOS 3, а также должны быть включены Bluetooth® и WLAN. Устройства должны быть авторизованы в одной учётной записи Xiaomi, и в настройках необходимо активировать раздел «Xiaomi Interconnectivity». Доступность отдельных функций и сервисов зависит от версии ПО, приложений и модели устройства. фактические результаты могут отличаться.

⁷ Доступно на отдельных устройствах, требуется подключение к интернету. Работает в совместимых приложениях и интерфейсах. Результаты могут отличаться в зависимости от визуальных совпадений.

⁸ Доступность цветов может различаться в зависимости от региона.

⁹ Термин «цельнометаллический корпус» относится исключительно к задней панели устройства и не включает декоративные элементы камеры, кнопки, слоты для карт и другие компоненты.

¹⁰ Цены и промоакции могут различаться в зависимости от региона в связи с НДС, налогами и другими факторами.

¹¹ В некоторых регионах адаптер питания не входит в комплект поставки. В регионах, где он предусмотрен, в комплект входит зарядное устройство мощностью 15 Вт.

¹² Аксессуары приобретаются отдельно, доступность зависит от региона.

О компании Xiaomi



Xiaomi Corporation была основана в апреле 2010 года и вышла на основную площадку Гонконгской фондовой биржи 9 июля 2018 года (1810.HK). Компания работает в сфере потребительской электроники и умного производства, развивая экосистему смартфонов и смарт-устройств, объединённых платформой IoT.

Следуя своей миссии «Подружиться с пользователями и стать самой классной компанией в их сердцах», Xiaomi постоянно инвестирует в инновации, качество пользовательского взаимодействия и операционную эффективность. Компания создаёт технологичные продукты по честной цене, чтобы как можно больше людей во всём мире могли сделать жизнь лучше благодаря современным технологиям.

Xiaomi входит в число ведущих мировых производителей смартфонов. В декабре 2025 года глобальная ежемесячная аудитория активных пользователей (MAU), включая смартфоны и планшеты, достигла 754,1 млн. Компания также развивает одну из крупнейших в мире платформ AIoT (AI + IoT) для потребительских устройств. По состоянию на 31 декабря 2025 года к ней было подключено 1 079,2 млн устройств (без учёта смартфонов, ноутбуков и планшетов). В октябре 2023 года Xiaomi обновила стратегию, представив концепцию «Человек × Автомобиль × Дом», объединяющую персональные устройства, решения для умного дома и автомобили в единую экосистему. Компания ориентируется на человека и стремится создавать комплексные и взаимосвязанные пользовательские сценарии. Продукция Xiaomi представлена более чем в 100 странах и регионах мира. В июле 2025 года компания седьмой год подряд вошла в список Fortune Global 500, заняв 297-е место.

Xiaomi входит в состав индексов Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng TECH Index и Hang Seng China 50 Index.