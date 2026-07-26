Блокираторы на окна и газировка без сахара: о чем говорили на совещении по детской безопасности в ЗКО

Какие меры принимают для защиты детей от падений из окон и ДТП, рассказали на совещании.

Вопросы безопасности подрастающего поколения обсудили на заседании Национального координационного совета, которое прошло под председательством заместителя премьер-министра — министра культуры и информации РК Аиды Балаевой. В режиме селекторной связи в совещании принял участие заместитель акима Западно-Казахстанской области Калияр Айтмухамбетов.

Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, в регионе наблюдается снижение числа тревожных вызовов: количество обращений в скорую помощь из-за травм, несчастных случаев и отравлений снизилось на 12,7% по сравнению с прошлым годом. Стало меньше и аварий с участием детей — детский травматизм в ДТП сократился на 11%.

Чтобы избежать выпадения детей из многоэтажек, в регионе установили 252 оконных блокиратора. Кроме того, спасатели и профильные ведомства провели рейды в 1 605 домах, охватив профилактической работой свыше 33 тысяч жителей.

Особое внимание уделяется летнему досугу детей. Сейчас в сельских клубах области работают 945 кружков, которые посещают 12 356 ребят. Всего в районах области действует 262 таких клуба.

Не забывают и про медицину вкупе с просвещением. В медорганизациях региона провели 324 мероприятия о здоровом образе жизни для 6 814 человек. Детям и взрослым объясняли, чем опасны ожирение, избыток соли и сахара, а также популярные среди молодежи энергетики и сладкие газированные напитки.

Кроме того, 362 школы области присоединились к проекту «Школы, способствующие укреплению здоровья». Учебным заведениям уже передали 150 плакатов с правилами здорового питания и советами о пользе полезных привычек.

По итогам заседания замакима области дал руководителям управлений конкретные поручения для дальнейшей работы.