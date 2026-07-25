Токаев озвучил Путину позицию Казахстана по Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с Владимиром Путиным на Форуме межрегионального сотрудничества в Омске подробно высказался о путях урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Акорды. Глава государства призвать приостановить боевые действия и вернуться к дипломатическому диалогу под гарантии мировых держав.

Токаев подчеркнул межгосударственный характер противостояния и призвал остановиться ради сохранения жизней людей.

- Вы знаете, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Я знаю, что Вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются: может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. И затем уже, естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, дальше двигаться в сторону долгожданного мира, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

При этом Президент Казахстана отдельно отметил, что Астана не планирует брать на себя роль официального медиатора в переговорах, так как верит в способность сторон договориться напрямую.

- Казахстан - не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия - это великая страна, русский народ - это великий народ. И, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня, - пояснил глава государства.

Токаев добавил, что заморозка конфликта - апробированный в международной практике прием, который позволит прекратить гибель людей.

- Никто не знает, как выйти из ситуации, потому что есть позиции сторон. Но с другой стороны, есть возможность поставить на заморозку все это дело. Это апробированная в международной практике ситуация, прием. Поскольку жалко, конечно, что молодые люди гибнут. Это генофонд братских народов России и Украины. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и в радость противникам и России, и украинского государства, - отметил лидер Казахстана.

В завершение переговоров Касым-Жомарт Токаев отдельно акцентировал внимание на незыблемости внешнеполитического курса Астаны в отношениях с Москвой.