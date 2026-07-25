Токаев сообщил о завершении полевых работ на месте первой АЭС в Казахстане

В Омске в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина, сообщает пресс-служба Акорды. Главы государств провели предметный диалог по ключевым направлениям казахско-российского взаимодействия, отдельно затронув тему энергетики и масштабных совместных проектов.

Отдельное внимание Президент Казахстана уделил прогрессу в строительстве первой в стране атомной электростанции в районе озера Балхаш.

- Мне доложили, что полевые работы на месте в районе озера Балхаш завершаются. Этот проект не только связан с производством нового вида энергии на территории Казахстана. Это проект, который сблизит наши государства и, самое главное, народы наших стран, в частности, подрастающее поколение, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что ключевой задачей в этой отрасли является создание собственной школы специалистов.

- Ведь мы ведем речь о том, чтобы готовить технические кадры с помощью России - местные, наши казахские кадры, которые были бы затем способны работать в этой очень сложной сфере, каковой является атомная индустрия, - считает президент.

Помимо энергетики, лидеры обсудили инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество. Касым-Жомарт Токаев констатировал положительную динамику взаимной торговли и рост инвестиций, отметив, что Россия выходит на первое место среди инвесторов в казахстанскую экономику с объёмом практически в 30 млрд долларов.

- Очень интересно, что нашими обоюдными усилиями был подобран пул перспективных промышленных проектов в количестве 177, из них 122 проекта уже реализованы. А общий объем этих 177 проектов составляет 53 млрд долларов. Это значительный объем, учитывая непростые геополитические условия нынешнего времени, - сообщил Президент Казахстана.

В завершение встречи лидер Казахстана высоко оценил уровень культурно-гуманитарных связей и выразил признательность за поддержку при открытии филиала КазНУ в Омске.