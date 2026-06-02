В Бурлинском районе началась регистрация на участие в третьем потоке проекта «Batys AgroHub». Местные жители смогут пройти бесплатное обучение, получить поддержку от опытных агрономов и после завершения тренингов подать заявку на участие в грантовом конкурсе.

Обучение пройдет в конце июня в Бурлинском районе. Подать заявку на грант смогут только те, кто успешно завершит офлайн тренинги и онлайн обучение. По итогам отбора 15 жителей получат поддержку на строительство теплиц и начнут собственное дело в сфере овощеводства.

Проект «Batys AgroHub» реализуется Фондом Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) совместно с Фондом местных сообществ Енбекшиказахского района при поддержке акционеров консорциума КПО Б.В. — компаний «Шелл Казахстан» и «Эни». Его цель – поддержать местное сообщество через развитие тепличного хозяйства, повышение уровня знаний и устойчивое развитие агробизнеса в регионе.

В декабре 2025 года в рамках проекта был запущен Агробизнес-центр – ключевая площадка «Batys AgroHub» в Бурлинском районе. Именно здесь проходят обучающие программы, формируется сообщество фермеров и накапливается практическая экспертиза. На базе центра уже работает «агролавка», где можно получить качественные семена и материалы. В дальнейшем центр будет расширять услуги – от помощи в выращивании до хранения и сбыта продукции, постепенно становясь полноценной опорой для местного фермерства.

Ранее в рамках проекта 25 жителей Бурлинского района, включая жителей Аксая, Пугачево, Бурлина, Кентубека, Аксу, Аралтала и Пепела, уже прошли обучение, получили гранты, построили собственные теплицы и поставляют свою продукцию на местных рынках.

Проект предлагает новым участникам:

● обучение основам овощеводства, тепличного хозяйства и ведения бизнеса;

● менторскую поддержку от практикующих агрономов и других отраслевых экспертов;

● обучающую поездку к фермерам Алматинской области;

● грант на получение материалов для строительства теплицы.

К участию приглашаются как начинающие, так и более опытные жители района, заинтересованные в развитии сельского хозяйства. Важным условием для участия является наличие придомового участка, а также доступ к воде для полива и ведения тепличного хозяйства. Предпочтение будет отдаваться мотивированным кандидатам, готовым применять знания на практике и развивать фермерское дело в своем населенном пункте