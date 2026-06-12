В Казахстане пересмотрят порядок оплаты услуг ЧСИ по делам о праве разведенных родителей на встречи и общение с детьми.

В Казахстане пересмотрят правила оплаты услуг частных судебных исполнителей (ЧСИ) по делам, связанным с определением порядка общения с детьми после развода, сообщили в Конституционном суде.

Поводом для разбирательства стала жалоба гражданина, который посчитал действующий порядок несправедливым и ущемляющим его родительские права. Согласно закону, расходы на услуги ЧСИ по неимущественным спорам (к которым относится и право видеться с ребенком) делились между взыскателем и должником поровну. Мужчина указал, что из-за этого он столкнулся с серьезными финансовыми трудностями, пытаясь через судисполнителей добиться законного права на встречи со своими детьми, проживающими отдельно.

Рассмотрев обращение, Конституционный суд встал на сторону отца и напомнил, что развод или раздельное проживание родителей ни в коем случае не должны ограничивать право ребенка на общение с семьей.

Судьи подчеркнули: процесс воспитания - это обязанность каждого родителя. Принудительное исполнение судебных решений должно защищать интересы детей, а не зависеть от материального положения их мам или пап. Действующий же порядок, напротив, заставлял платить ЧСИ того родителя, в чью пользу уже было вынесено судебное решение.

В итоге Конституционный суд признал оспариваемые нормы не соответствующими основному закону страны и рекомендовал правительству РК пересмотреть их для защиты прав граждан.