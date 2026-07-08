Через счета дропперов: мошенники отмыли более 112 млрд тенге в Казахстане с начала года

С начала 2026 года в Казахстане пресечена деятельность 33 групп, занимавшихся легализацией незаконных доходов.

Агентство по финансовому мониторингу подвело итоги борьбы с дропперскими ячейками: с начала 2026 года в Казахстане пресечена деятельность 33 групп, занимавшихся легализацией незаконных доходов.

По данным ведомства, в преступные схемы было вовлечено более 500 человек, а организаторами выступали свыше 40 лиц. Через счета подставных лиц (дропперов) злоумышленники прогнали финансовые потоки на сумму более 112 млрд тенге. Только за последние два месяца оперативники заблокировали свыше тысячи банковских карт, используемых для нелегальных переводов.

Один из показательных случаев произошел в Западно-Казахстанской области. Местный Департамент АФМ пресек работу международной сети, которая использовала счета граждан для легализации средств, добытых интернет-мошенниками. Преступники действовали крайне жестко: после блокировки счетов, через которые прошло около 17 млн тенге, участники группы похитили 18-летнего владельца счета и под угрозой физической расправы принуждали его восстановить доступ к деньгам.

Схожие схемы выявлены и в других регионах:

В области Жетісу: местная жительница подрабатывала, конвертируя украденные мошенниками деньги в криптовалюту и переводя их организаторам за комиссию.

В Туркестанской области: анонимный куратор в Telegram вовлекал студентов и несовершеннолетних в передачу доступа к интернет-банкингу. В итоге более 20 молодых людей стали фигурантами уголовных дел.

В Агентстве подчеркивают, что использование личных счетов для подобных операций - это прямое участие в преступных схемах.