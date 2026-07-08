Раз в сутки и не чаще: Казахстан ограничил въезд и выезд машин из-за вывоза бензина

В Казахстане действует комплекс мер по предотвращению незаконного вывоза горюче-смазочных материалов через границу.

Как рассказал на брифинге в правительстве вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, Казахстан усилил контроль на границе, чтобы предотвратить вывоз бензина и сохранить внутренние запасы. Он сообщил, что повторный въезд и выезд одного транспортного средства через границу в течение суток запрещен. Ограничение действует для легковых и грузовых автомобилей.

- Основная работа сейчас ведётся по выявлению автомобилей с дополнительными топливными баками, которые используются для "серого" вывоза топлива. Этой работой совместно занимаются МВД, Агентство по финансовому мониторингу, Пограничная служба и таможенные органы, - сказал вице-министр.

По словам вице-министра, ситуация вокруг Омского НПЗ не влияет на работу казахстанских нефтеперерабатывающих заводов. Отечественные НПЗ работают в штатном режиме, а сформированные запасы топлива позволяют полностью обеспечивать внутренний рынок.