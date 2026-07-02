В Уральске открылась ювенальная клиника «Құқық және қамқорлық» - пространство, где слышат детей

30 июня 2026 года общественное объединение «Достық алаңы», Ювенальный суд и Департамент юстиции ЗКО запустили совместный проект для поддержки семей и защиты прав детей.

Когда взрослые в процессе развода или судов перестают слышать друг друга, в эпицентре конфликта оказывается ребенок. Ювенальная клиника «Құқық және қамқорлық» создана для того, чтобы защитить детей, помочь им справиться со стрессом и дать возможность быть услышанными.

Как рассказала руководитель департамента юстиции ЗКО Алия Тасыбаева, они помогают мирно решить семейные споры, защитить права ребёнка и оказать нужную психологическую поддержку.

- В рамках проекта мы консультируем родителей, помогаем сохранить семью или пройти через развод с наименьшими травмами для детей. Помогаем цивилизованно определить место жительства детей и порядок общения с ними, когда родители в разводе. Также проводим игровую диагностику и оказываем комплексную помощь подросткам и детям, оказавшимся в центре родительских конфликтов, - пояснила Алия Тасыбаева.

По словам руководителя департмента юстиции ЗКО, их главная цель - защитить права детей, укрепить институт семьи и снизить уровень стресса у ребенка во время судебных споров.

Официальным стартом проекта стало подписание меморандума прямо на мероприятии. Свои подписи под документом поставили руководители объединения «Достық алаңы», Межрайонного суда по делам несовершеннолетних и Департамента юстиции ЗКО. Так госорганы и общественники создали единый союз для защиты детей и поддержки казахстанских семей.

- Уверена, что сегодняшнее открытие станет началом новой практики, которая укрепит межведомственное взаимодействие, внесет вклад в развитие правосудия, дружественного к ребенку, и поможет еще эффективнее защищать права наших детей, - отметила председатель детского молодежного общественного объединения "Достық алаңы" Умит Шадеева.

Стоит отметить,проект реализуется при финансовой поддержке НПУ «Эко Мангистау» в рамках Программы малых грантов проекта «Консолидация за права человека в Западном Казахстана» при финансировании Европейского союза.

Содержание данной публикации является исключительной ответственностью ДМОО «Достык аланы» и не обязательно отражает точку зрения НПУ «Эко Мангистау» и Европейского союза.