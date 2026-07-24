«Жаңа адамдар» и «Дала қырандары» открыли в Астане школу «Адал азамат»

Движения «Жаңа адамдар» и «Дала қырандары» запустили в Астане образовательную программу «Адал азамат», направленную на подготовку нового поколения молодых лидеров и экспертов, передает МойГород со ссылкой на "Kazinform.kz".

В рамках проекта организаторы передадут участникам прикладной опыт: от формирования команд и разработки стратегий до продвижения инициатив и работы с общественниками и СМИ.

«У нас есть этот опыт и понимание того, как это строится: как команды собираются, как пишутся стратегии, как работать со СМИ, с журналистами, с общественниками и так далее. Весь этот опыт мы сейчас совместно с "Дала қырандары" упаковали в образовательную программу под названием "Адал азамат"», — рассказал пресс-секретарь движения «Жаңа адамдар» Алпамыс Әбілов.

По словам авторов проекта, в основу обучения заложен принцип «Дело во мне». Концепция предполагает отказ от поиска виновных и смещение фокуса на выявление глубинных причин проблем и поиск практических решений.