В ЗКО и на западе Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары 25 июля

В субботу, 25 июля, в западных регионах страны сохранится аномальная жара до +43°C. По данным РГП "Казгидромет", почти на всей территории сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В субботу, 25 июля, в Западно-Казахстанской области днём ожидается жара до +35...+39°C (на западе, севере и юге - до +41...+42°C), ночью - около +22...+27°C. На севере и западе пройдут кратковременные дожди с грозами, возможны град и шквал с порывами ветра до 15-20 м/с. В Уральске температура днём поднимется до +35...+38°C, ночью - до +27°C.

В Актюбинской области днём столбики термометров покажут +35...+39°C (на юго-западе до +42°C), ночью - около +20...+25°C. На юго-западе области ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с. В Актобе днём температура составит +35...+36°C, ночью - +22...+25°C.

В Мангистауской области воздух прогреется днём до +38...+42°C, ночью ожидается +23...+28°C. На севере и в центре региона прогнозируют пыльную бурю и усиление ветра до 15-20 м/с.

В Атырауской области днём установится жара в пределах +35...+43°C, ночью столбики термометров опустятся до +24...+29°C. На западе, севере и юге области порывы ветра достигнут 15-18 м/с. В Атырау днём воздух прогреется до +40...+42°C, ночью - до +29°C.